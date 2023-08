Come funziona la Carta Giovani Nazionale (e cosa ci posso fare)

La Carta Giovani Nazionale (CGN) è un'iniziativa che offre ai giovani una serie di sconti e agevolazioni su prodotti e servizi, tra cui esperienze di viaggio o formative, manifestazioni sportive, iniziative culturali e di intrattenimento, e anche su attività di orientamento professionale. Queste agevolazioni sono offerte da diversi operatori, sia esercenti che enti pubblici. La CGN si rivolge ai giovani italiani o agli europei residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni: l'attivazione della Carta Giovani Nazionali avviene esclusivamente tramite la app IO, quindi è necessaria un'identità digitale (Spid o Cie).

Come richiedere la Carta Giovani Nazionale

Dopo esserti autenticato nell’app IO con SPID o CIE, entra nella sezione “Portafoglio” dell’app, premi “Aggiungi”, vai su “Sconti, Bonus e altre iniziative” e scegli la Carta Giovani Nazionale dalla lista di quelli disponibili. A questo punto, basterà seguire i passaggi in app per completare la richiesta e attivare la tua Carta. L'attivazione sarà poi quasi immediata: salvo imprevisti, basteranno pochi minuti. La Carta Giovani aderisce inoltre al circuito EYCA, ovvero European Youth Cards Association (che però è dedicato ai giovani dai 18 ai 30 anni: quindi per gli over 30 saranno disponibili solo le agevolazioni della CGN italiana).

La Carta Giovani Nazionale perderà validità al compimento dei 36 anni d'età. La data di scadenza è indicata nel dettaglio della carta, sempre consultabile nella sezione "Portafoglio" della app. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione FAQ del portale web IO, dedicato alla app dei servizi pubblici.

Cosa fare con la Carta Giovani Nazionale

Dopo aver attivato la tua Carta Giovani su App IO, accedi alla sezione “Portafoglio” dell’app ed entra nel dettaglio della tua Carta: clicca su “Vedi agevolazioni”. La lista include gli operatori che offrono sconti presso punti fisici, tramite un canale di e-commerce o entrambi. Troverai le schede degli operatori sempre aggiornate con il dettaglio delle agevolazioni attive. Ce ne sono diversi, ovviamente, anche in provincia di Brescia. Sarà possibile trovare esperienze, sconti e vantaggi in diversi settori: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, formazione, opportunità professionali (in Italia e all'estero).