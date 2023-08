Dipendenza da fumo: i Centri per il Trattamento del tabagismo

I Centri per il Trattamento del Tabagismo sono servizi di Ats e Asst dedicati a coloro che intendono smettere l’uso del fumo di tabacco. I Centri per il Trattamento del Tabagismo (CTT) sono servizi che si rivolgono a coloro che intendono "liberarsi" dalla dipendenza da nicotina, attraverso un intervento specialistico di disassuefazione. E’ possibile accedere ai Centri per il Trattamento del Tabagismo autonomamente o su invio del medico di medicina generale. E’ previsto il pagamento del ticket. Ulteriori informazioni anche sul sito web di Ats Brescia.

I servizi dei CTT

FASE DIAGNOSTICA:

Visita medica

Valutazione psicologica

Test diagnostici

FASE TERAPEUTICA:

Trattamento farmacologico di detossicazione da fumo di tabacco

Test di funzionalità respiratoria

Trattamento psicologico: di gruppo (8 incontri) individuale (6 incontri)



L'equipe curante presente nei centri è composta da:

Medici

Psicologi

Infermieri

Educatori professionali

Modalità di accesso

E’ possibile accedere ai Centri per il Trattamento del Tabagismo autonomamente o su invio da parte del medico di Medicina Generale. In ogni caso è previsto il pagamento del ticket (36 euro: dato aggiornato all'estate 2023). Per fissare un appuntamento si può telefonare ai numeri che trovate di seguito oppure inviare una mail.

I Centri per il Trattamento del Tabagismo sono attivi sia presso i NOA, i Nuclei Operativi Alcologia, che - nel caso di Asst Franciacorta - nel DSMD, ambulatorio psicologico tabagismo.