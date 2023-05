Canile sanitario a Brescia

Il Canile sanitario è gestito direttamente da Ats Brescia e opera nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti. Tra queste:

recupero dei cani vaganti presenti sul proprio territorio e loro eventuale restituzione ai proprietari, se correttamente identificati;

recupero e gestione post traumatica dei gatti feriti privi di proprietà;

interventi di controllo demografico dei cani risultati privi di identificativo al termine del periodo di osservazione sanitaria e prima di affido;

interventi di controllo demografico dei gatti di colonia presenti sul proprio territorio e di assistenza veterinaria;

sportello unico di front office per la gestione delle pratiche amminstrative relative all'anagrafe degli animali da affezione (iscrizioni, passaggi di proprietà, affidi, cessioni, decessi, rilascio passaporto, controllo animali morsicatori).

È possibile accedere al Canile sanitario di Brescia solo previo appuntamento, che può essere telefonico (in fondo all'articolo i contatti utili) che via mail, all'indirizzo canilesanitario@ats-brescia.it, specificando nome e cognome, numero di telefono e motivo dell'appuntamento (iscrizione in anagrafe animali d’affezione, passaggio di proprietà, passaporto europeo, certificazione sanitaria per l'estero).

Orari, informazioni e contatti

Il Canile sanitario di Brescia è aperto al pubblico, previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30; mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.

Via Orzinuovi 92, Brescia

Tel 030/3838452

Fax 030/3838458

canilesanitario@ats-brescia.it