Consigli di quartiere a Brescia: cosa sono e come funzionano

I Consigli di quartiere del Comune di Brescia sono delle consulte territoriali, in attuazione dell’articolo 8 del Testo unico degli enti locali e dell’articolo 41 dello statuto comunale: sono organismi volti a favorire la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse del quartiere.

Ai Consigli di quartiere spettano funzioni consultive sulle scelte di programmazione comunale e sui servizi di competenza comunale di rilevanza, nonché funzioni di promozione della cittadinanza attiva e responsabilità sociale, come anche il miglioramento della qualità della vita e l’attivazione di percorsi di coesione sociale. I Consigli di quartiere svolgono un ruolo propositivo, di analisi e di individuazione delle diverse problematiche locali.

Ogni Consiglio di quartiere ha sede nel proprio territorio, in locali comunali o convenzionati. L’Assemblea di quartiere è un istituto di partecipazione popolare aperto a tutta la popolazione residente nel quartiere: le sedute sono pubbliche. Il Consiglio di quartiere si compone di 11 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore ai 12mila abitanti, 9 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 7mila abitanti, 7 consiglieri con popolazione pari o inferiore a 7mila abitanti.

La storia (recente) dei Consigli di quartiere

Per non disperdere, con l’abolizione delle Circoscrizioni, una ultratrentennale quanto positiva esperienza di governo di prossimità, lasciando l'amministrazione priva di un fondamentale strumento di ascolto del territorio e quindi di partecipazione alle scelte amministrative, sono stati istituiti i Consigli di quartiere.

Il Consiglio comunale ha infatti individuato in questa dimensione, più vicina ai cittadini, il luogo dove attingere le richieste e le sollecitazioni per intervenire sui temi di maggior interesse e per promuovere iniziative di cittadinanza attiva. Al riguardo, dando atto dell’evoluzione urbanistica della città degli ultimi decenni, il Consiglio ha anche deciso di portare a 33 il numero dei quartieri, aumentando di tre unità rispetto alla suddivisione deliberata negli oramai lontani anni Settanta.

A disciplinare l’istituzione, le modalità di nomina dei componenti, il funzionamento, la delimitazione territoriale, le materie di proposta o consultazione di queste nuove articolazioni territoriali, è stato stilato un regolamento che è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta di luglio del 2014 (consultabile a questo link).

La mappa dei Consigli di quartiere

La suddivisione in quartieri ha tenuto conto, per quelli di più recente urbanizzazione, della delimitazione territoriale attribuita loro alla nascita e/o dell’eventuale, possibile futuro sviluppo mentre ai meno recenti sono state riconosciute le peculiarità aggregative che trovano radici nella loro storia. La collocazione geografica dei quartieri ha suggerito di radunarli in Zone, riconducibili ai confini delle soppresse circoscrizioni delle quali sono anche rimasti gli uffici di zona che agiscono come uffici di prossimità, ai quali i consigli di quartiere fanno riferimento.

?A seguito delle consultazioni del 17 ottobre 2021 in occasione del rinnovo dei Consigli di quartiere Mompiano, San Rocchino - Costalunga e Fornaci, sono stati nominati i nuovi Consigli di quartiere Mompiano e San Rocchino - Costalunga. Nel quartiere Fornaci non è stato possibile procedere alla nomina del nuovo Consiglio causa mancata presentazione del numero minimo di candidature. Di seguito tutti i Consigli di quartiere della città, suddivisi per zone.

?ZONA NORD

Borgo Trento

Casazza

Mompiano??

San Bartolomeo

Sant'Eustacchio

Villaggio Prealpino - Stocchetta

San Rocchino - Costalunga?

ZONA OVEST

Chiusure

Fiumicello

Primo Maggio

Urago Mella

Villaggio Badia

Villaggio Violino

ZONA SUD

Chiesanuova

Don Bosco

Folzano

Lamarmora

Porta Cremona-Volta

Villaggio Sereno

ZONA EST

Buffalora-Bettole

Caionvico

Sanpolino

San Polo-Case

San Polo Cimabue

San Polo Parco

Sant'Eufemia

ZONA CENTRO