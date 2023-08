L'Università di Brescia tra i 100 migliori "giovani" atenei del mondo

L'Università degli Studi di Brescia guadagna un posto di rilievo nell'edizione 2023 della classifica THE Young University Ranking, che valuta le migliori università del mondo con 50 anni o meno (l'ateneo bresciano è attivo dal 1982) in base a didattica, ricerca, impatto delle citazioni scientifiche, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione. L'università cittadina ottiene così la 73esima posizione su un totale di 963 istituti: rispetto alle sole università italiane, l'ateneo bresciano conquista la settima posizione, su un totale di 18 istituzioni nazionali prese in esame.

In crescita, in particolare, l’indicatore riferito alle citazioni scientifiche: Unibs ottiene un totale di 95.2 punti, contro i 93.9 del 2022. Crescono anche ricerca (26.9 nel 2022 contro i 27.5 del 2023), didattica (32.7 nel 2022 contro i 34.5 del 2023) e trasferimento tecnologico (39.6 nel 2022 contro 40.2 del

2023).

Il commento del rettore

"Pur con il raddoppio del numero degli atenei partecipanti e la conseguente competitività crescente - dichiara il rettore Francesco Castelli - – l’Università degli Studi di Brescia continua a confermare un ottimo piazzamento tra i migliori cento atenei al mondo fondati da meno di mezzo secolo. Questi risultati non possono che spronarci a guardare al futuro con fiducia e ambizione. Oggi l’università di Brescia, che lo scorso anno ha celebrato il quarantennale, può vantare una tradizione consolidata e vincente, riconosciuta anche dalla prestigiosa classifica internazionale curata dalla rivista indipendente britannica Times Higher Education".

Le migliori università

La graduatoria di Times Higher Education (THE) pone al primo posto la Nanyang Technological University di Singapore, seguita dalla The Hong Kong University of Science and Technology e dalla Paris Sciences et Lettres di Parigi. La prima università italiana in classifica è la Sant'Anna di Pisa, al 19esimo posto globale: seguono la Vita e Salute del San Raffaele di Milano, l'università di Humanitas, l'università di Roma 2 (Tor Vergata), l'università di Milano Bicocca, l'università di Verona e, al settimo posto italiano e al 73esimo globale, l'università di Brescia.