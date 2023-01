Open Afternoon: 5 giorni a tutto orientamento all'Università di Brescia

Torna l'appuntamento con gli Open Afternoon dell'Università degli Studi di Brescia: un'opportunità di orientamento rivolta ai ragazzi delle scuole superiori per conoscere i corsi di studio e i servizi offerti dall'ateneo cittadino (con un distaccamento a Mantova). Già fissate le date:

Ingegneria: martedì 24 gennaio, Via Branze 38;

Medicina: giovedì 26 gennaio, Viale Europa 11. L'Open Afternoon di Medicina comprende anche le professioni sanitarie, farmacia, odontoiatria, biotecnologie e scienze motorie;

Giurisprudenza: martedì 31 gennaio, Via San Faustino 41;

Economia: giovedì 2 febbraio, Contrada Santa Chiara 50;

Economia e Gestione delle attività culturali: 30 gennaio, Via Scarsellini 2 (sede di Mantova, dalle 14.30).

Programma e iscrizioni

Sul portale dedicato all'orientamento del sito web di UniBs sono disponibili tutti i moduli per l'iscrizione agli Open Afternoon ed è possibile anche consultare i programmi dettagliati delle iniziative. E' già stato indicativamente fissato anche il calendario dei prossimi (e storici) appuntamenti di orientamento: gli UniBs Days, che nel 2023 saranno a maggio, e gli Open Day veri e propri, il prossimo luglio.

I nuovi iscritti in università

Sul fronte delle nuove iscrizioni, l'anno accademico 2022/2023 di UniBs è iniziato con un segno positivo: +4,86% per gli immatricolati "puri", cioè coloro che si immatricolano per la prima volta al sistema universitario italiano, che passano dai 3.291 del 2021/2022 ai 3.451 dell'anno accademico in corso. "Il trend di crescita - aveva dichiarato il rettore Francesco Castelli - ci rende orgogliosi rispetto alla possibilità che abbiamo di contribuire all'innalzamento della percentuale di laureati nel nostro Paese".