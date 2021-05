Università degli Studi di Brescia: corsi di laurea triennale e magistrale

Fondata nel 1982, l'Università degli Studi (statale) di Brescia è ovviamente la più frequentata della città, con circa 15mila iscritti alle varie facoltà, 600 docenti e ricercatori, più di 500 dipendenti tecnici e amministrativi. E' suddivisa in otto dipartimenti: Economia e management, Giurisprudenza, Ingegneria civile, Ingegneria dell'informazione, Ingegneria meccanica e industriale, Medicina molecolare e traslazionale, Scienze cliniche e sperimentali, Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica. Questi a loro volta sono ricompresi in aree specifiche.

Di seguito l'offerta formativa completa per l'anno accademico 2021/2022. Oltre ai corsi di laurea “classici”, si segnalano alcune novità nei corsi di studio: il corso di laurea in Tecniche industriali di prodotto e di processo, il corso di laurea Tecniche dell'edilizia e infine il corso di laurea in Scienze per la pace. Ulteriori informazioni sul sito web di UniBs (tra l'altro, da pochissimo, appena rinnovato).

Corsi di laurea triennale

Area Economia : Banca e finanza, Economia e azienda digitale, Economia e gestione aziendale.

: Consulente del lavoro e giurista d'impresa. Area Ingegneria : Ingegneria civile, Ingegneria dell'automazione industriale, Ingegneria delle tecnologie per l'impresa digitale, Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica e dei materiali, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Sistemi agricoli sostenibili.

Corsi di laurea magistrale (2 anni)

Area Economia : Consulenza aziendale e libera professione, Economia sociale e imprese cooperative, Management, Moneta, finanza e risk management.

: Scienze giuridiche dell'innovazione, Scienze per la pace. Area Ingegneria : Civil and environmental engineering, Communication technologies and multimedia, Ingegneria civile, Ingegneria dell'automazione industriale, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Ingegneria per l'innovazione dei materiali e del prodotto.

Laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni)

Area Giurisprudenza : Giurisprudenza.

: Ingegneria edile e Architettura. Area Medicina: Farmacia, Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria.

Lauree tecniche professionalizzanti (3 anni)