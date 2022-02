L'Università di Brescia tra le 100 migliori al mondo, quinta in Italia

Per il secondo anno consecutivo c'è anche l'Università di Brescia tra le 100 migliori università “giovani” (ovvero fondate dal 1971 in poi) nella graduatoria stilata dalla rivista indipendente britannica Times Higher Education, che ha da poco pubblicato l'edizione 2022 del The Young University Rankings. La classifica è stilata sulla base della qualità dell'insegnamento, attività di ricerca, trasferimento di conoscenze e prospettive internazionali: UniBs, fondata nel 1982 e che proprio quest'anno celebra il suo quarantesimo anniversario, si piazza in 68ma posizione su un totale di 790 università, scalando la classifica di 27 posizioni rispetto al 2021. Rispetto alle sole università italiane, l'ateneo bresciano conquista la quinta posizione (su un totale di 17).

“Se è vero che i ranking internazionali sono più adatti alla valutazione dei sistemi formativi di stampo anglosassone, più che della generalità delle università italiane – commenta il rettore Maurizio Tira – la scalata del nostro ateneo tra le prime 100 università al mondo con meno di 50 anni di vita, in un contesto di rapida crescita delle università asiatiche, rappresenta un'ulteriore conferma della nostra solidità sui fronti della didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione”.

The Young University: i numeri di UniBs

Si tratta del miglior risultato finora raggiunto dall'Università di Brescia nella graduatoria The Young University Rankings. Nello specifico, gli atenei vengono valutate sulla base di 13 indicatori di performance, raggruppati in cinque macro-aree: didattica, ricerca, impatto delle citazioni scientifiche, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione. UniBs registra un incremento su tutti gli indicatori, soprattutto nelle citazioni scientifiche (+13,8 punti, oggi a quota 93,9 contro gli 80,1 del 2021), e poi in ricerca (+2,1 punti, oggi 26,9), didattica (+1,6 punti, oggi 32,7), trasferimento tecnologico (+1,2 punti, 39,6 nel 2022) e internazionalizzazione (+0,5 punti, 44,7 nel 2022).

Le migliori università del mondo

La migliore “young university” del pianeta per Times Higher Education è la Psl di Parigi (Paris Sciences et Lettres), che si piazza al primo posto sorpassando la Nanyang Technological University di Singapore (prima nel 2021): confermato il gradino più basso del podio per la Hong Kong University of Science and Technology. Seguono la Erasmus University di Rotterdam, la Hong Kong Polytechnic University, l'Institut Poytechnique de Paris, l'università di Antwerp, la University of Technology di Sidney, la Maastricht University e la City University di Hong Kong.

La prima italiana appare al quattordicesimo posto (ma lo scorso anno era al settimo): è la Scuola di studi avanzati Sant'Anna di Pisa. Segue poi al ventiseiesimo posto l'università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, a pari merito con l'università di Macao.