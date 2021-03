Regione Lombardia: stage universitari al Pirellone nel settore comunicazione

Via libera ai nuovi stage curricolari di Regione Lombardia: la campagna in questo caso è riservata a giovani universitari che potranno svolgere, durante il corso di studi, uno stage nell'area Comunicazione istituzionale e Politiche giovanili. “E' un'iniziativa a cui teniamo molto – sottolinea Stefano Bolognini, assessore regionale a Giovani e Comunicazione – Offrire la possibilità di svolgere uno stage in Regione rappresenta un'occasione concreta per i giovani che vogliono mettersi in gioco e affrontare un'esperienza formativa utile per la loro carriera professionale”.

Le attività previste durante lo stage

Nell'annuncio pubblicato dal Pirellone, disponibile a questo link, la Regione invita gli studenti universitari ad “arricchire il curriculum mettendo le tue competenze al servizio del territorio”: si tratta, si legge, di una “opportunità stimolante”. Tra le tante attività quotidiane previste, i giovani stagisti saranno chiamati a:

organizzare e gestire piani editoriali

realizzare testi e grafiche per i profili social

scrivere redazionali per il sito web

strutturare e condurre interviste

Come presentare la propria candidatura

Gli obiettivi dello stage: potenziare hard e soft skills, lavorare in team con modalità orientate al raggiungimento del risultato e approfondire temi trasversali interfacciandosi con diversi assessorati.

Queste le università coinvolte nell'iniziativa: Università Statale di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Bergamo, Università dell’Insubria, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Verona, Politecnico di Milano, LIUC-Università Cattaneo, Università IULM.

Le candidature possono essere inviate in ogni momento all'indirizzo mail giovani@regione.lombarda.it. La campagna di arruolamento è corredata da un video da poco pubblicato sul canale Instagram della Regione.