Una passerella hi-tech per lo yacht del futuro: premiate due studentesse bresciane

Francesca De Feudis e Laura Facchetti: sono le due studentesse dell'Accademia di Belle Arti Laba a cui è stato consegnato il Premio Giovanni Besenzoni, intitolato allo storico patron della Besenzoni Spa, azienda del lago d'Iseo (quartier generale a Sarnico) fondata nel 1967 e specializzata nelle Luxury Yacht Solution, ovvero nella progettazione e produzione di componenti per yacht e superyacht (ovviamente segmento luxury). Francesca e Laura hanno ideato una passerella (chiamata Alaia) e una scala-passerella (Arco): in particolare, la giuria ha valutato Alaia come "un progetto portatore di una nuova visione", mentre Arco ha convinto per l'originalità e la "scomposizione" del prodotto.

"Il premio Giovanni Besenzoni - fa sapere Giorgio Besenzoni, ad dell'azienda - è una novità di quest'anno che abbiamo potuto realizzare grazie all'Accademia Laba, e che si inserisce all'interno della celebrazione dei 55 anni della società. Per noi, da sempre, è molto importante coinvolgere i giovani, stimolandoli e incentivandoli allo studio, alla creatività e allo sviluppo nell'ambito del design nautico: questo premio conferma pienamente la nostra vocazione".

Gli studenti coinvolti

Il concorso ha coinvolto gli studenti del primo e del secondo anno del biennio di Industrial & Research Design, nell'ambito del programma dei corsi di Design dell'innovazione, Cad avanzato e Prototipazione rapida (è un diploma di secondo livello, equivalente a laurea magistrale): i ragazzi in particolare hanno dovuto elaborare un progetto di passerella seguendo specifiche linee guida aziendali. I designer in erba sono stati divisi in gruppi di lavoro, che si sono cimentati nella realizzazione di un elaborato attraverso tavole grafiche, rendering, schemi tecnici, file Cad e prototipi in stampa 3D: i lavori sono poi stati valutati da una commissione composta, oltre che da Giorgio Besenzoni, anche dal designer Francesco Forcellini, da Filippo Rossi (responsabile del workshop), dai docenti Mauro Ribola e Mauro Martinuz, dal direttore di Laba Valerio Borgonuovo.

Primo posto alla coppia De Feudis-Facchetti, ma menzioni speciali anche alle coppie di studenti Lorenzo Morotti e Andrea Perodi, con il progetto Argand; Alessia Marenghi e Francesca Marchesini con Horizon; Samuele Bonaventi e Raffaele Panizza con Sally.