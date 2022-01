"Open Afternoon": Open day pomeridiani universitari a Brescia e Mantova

Il primo appuntamento martedì 18 gennaio, poi altri quattro da qui alla fine del mese: è il calendario degli Open Afternoon organizzati dall’Università degli Studi di Brescia, sia in presenza che a distanza (online), opportunità per conoscere i corsi di studio, le modalità di ammissione e i servizi per gli studenti, aspettando gli Open Day di maggio (con gli UniBs Days, dal 5 al 7) e di luglio (a Brescia e Mantova).

Come detto il primo appuntamento si è concluso, dedicato alla facoltà di Giurisprudenza, ma il cartellone prevede gli Open Afternoon anche di Economia (il 20 gennaio), di Medicina (il 25), di Ingegneria (il 27) e di Economia e gestione delle attività culturali, il 31 gennaio nella sede di Mantova. Sono ancora disponibili posti in presenza solo per l’Open Afternoon di Mantova: per tutti gli altri sarà possibile partecipare online.

Le regole per l’accesso in presenza

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito web di UniBs. Nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di sicurezza Covid-19, la partecipazione in presenza sarà consentita su prenotazione solo a coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato, con dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFp2, esclusivamente ai futuri studenti, senza accompagnatori e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Non sarà possibile accedere all’aula senza prenotazione. I partecipanti dovranno indossare la mascherina durante la permanenza all’interno degli edifici universitari. All’ingresso verrà misurata la temperatura: verrà negato l’accesso in presenza di temperature superiori a 37 gradi e mezzo o in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute, come tosse o raffreddore. Nelle sedi saranno disponibili soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.

Open Afternoon Economia

Cominciamo con il programma dell’Open Afternoon di Economia, in scena il 20 gennaio nell’aula magna di Via San Faustino 74/B.

Ore 15 Struttura generale dell’offerta formativa Dem

Ore 15.10 Struttura del test e Ofa di matematica

Ore 15.20 Presentazione lauree triennali: Economia e azienda digitale, Economia e gestione aziendale, Banca e finanza

Ore 15.50 Domande del pubblico

Ore 16 Presentazione lauree magistrali: Analytics and data science for economics and management; Moneta, finanza e risk management; Management; Consulenza aziendale e libera professione; Economia sociale e imprese cooperative

Ore 16.25 Domande dal pubblico

Ore 16.30 Testimonianze

Open Afternoon Medicina

L’Open Afternoon di Medicina è in programma martedì 25 gennaio nell’aula magna di Viale Europa 11.

Ore 15 Saluti istituzionali

Ore 15.10 Presentazione offerta formativa di area medica

Ore 15.40 Question time con i referenti dei corsi di studio

Open Afternoon Ingegneria

L’Open Afternoon di Ingegneria è in programma giovedì 27 gennaio nell’aula magna di Via Branze 38.

Ore 15 Virtual tour

Ore 15.15 Presentazione: Cosa può fare ingegneria per voi e cosa si aspetta da voi; Lezioni e non solo, il punto di vista dei tutor

Ore 16 Attività di presentazione Area elettronica, informatica e telecomunicazioni

Ore 16.20 Attività di presentazione Area civile, ambientale e edile-architettura

Ore 16.40 Attività di presentazione Area meccanica e dei materiali, automazione industriale e gestionale

Open Afternoon Mantova

Ad oggi è l’unico Open Afternoon in cui è possibile ancora l’iscrizione per partecipare in presenza. L’appuntamento è lunedì 31 gennaio nella sede di Via Scarsellini 2 a Mantova. La presentazione del corso di laurea in Economia e gestione delle attività culturali è in programma dalle 14.30 in poi: