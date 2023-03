Open Day Unicatt: i corsi di laurea magistrale della Cattolica di Brescia

Open Day Unicatt all'Università Cattolica, dal 4 al 10 marzo nelle sedi di Milano, Roma, Cremona, Brescia e Piacenza. L'appuntamento bresciano sarà martedì 7 marzo - c'è ancora posto (e tempo) per iscriversi, tutte le informazioni a questo link: l'Open Day sarà dedicato alla presentazione dei corsi di laurea magistrale, con una doppia giornata di appuntamenti sia nel campus di Via Trieste che nel campus di Via della Garzetta.

Gli Open Day a Brescia

Questo il programma delle presentazioni nel campus di Via Trieste 17:

Lettere e filosofia (Sala della Gloria): ore 9.30 Filologia moderna, ore 10.30 Gestione di contenuti digitali per i media, le imprese e i patrimoni culturali;

Scienze linguistiche e letterature straniere (Aula Olgiati): ore 9.30 Scienze linguistiche;

Scienze politiche e sociali (Sala della Gloria): ore 12 Gestione del lavoro e comunicazione per le organizzazioni GEOR (Gestione del lavoro e comunicazione per le organizzazioni).

Questo il programma delle presentazioni nel campus di Via della Garzetta 48:

Scienze politiche e sociali (Aula 1): ore 14.30 Lavoro sociale e coordinamento di servizi per immigrazione, povertà e non auto-sufficienza;

Scienze matematiche, fisiche e naturali (Aula 3 e Aula virtuale): ore 15 Fisica (Physics for technologies and innovation); ore 15.30 Applied data science for banking and finance; ore 16 Matematica; ore 16.30 Innovations in biotechnology applied to regenerative medicine;

Psicologia (Aula 6): ore 15.30 Psicologia degli interventi clinici: gruppi, organizzazioni, comunità;

Istituto superiore di scienze religiose (Aula 1): ore 16 Scienze religiose;

Scienze della formazione (Aula 2): ore 16.30 Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane.

Gli eventi collaterali

Durante l'Open Day sono previsti altri appuntamenti collaterali. Nel dettaglio: