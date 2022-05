Open Day Unicatt: la Cattolica di Brescia apre le porte agli studenti di domani

Open Day Unicatt, ovvero: una giornata intera (in presenza oppure da remoto) dedicata ai corsi e alle opportunità dell'Università Cattolica di Brescia. L'appuntamento è fissato: sabato 7 maggio al campus di Brescia, allo scoccare delle 9. Maggiori informazioni nella sezione web dedicata: a questo link, invece, le iscrizioni. Sono previsti incontri, convegni, persino visite guidate sia la mattina che il pomeriggio: durante l'Open Day sarà possibile inoltre incontrare i tutor di gruppo e gli studenti, oppure rivolgersi ai desk informativi per i servizi dell'ateneo, con informazioni anche sulla contribuzione universitaria.

Il programma dell'Open Day

Questo il programma della giornata all'Unicatt di Brescia sabato 7 maggio.

In presenza, Via Trieste 17, e in aula virtuale

Ore 9.00 - Aula MONTINI

Perché le cose accadano, ci vuole un luogo: l'Università Cattolica si presenta

Ore 9.30 - Aula MONTINI

Scienze linguistiche e letterature straniere

Scienze linguistiche

Ore 10.30 - Aula NECCHI

Medicina e Chirurgia (sede di Roma)

Infermieristica (attivata presso Poliambulanza di Brescia)

Ore 11.00 - Aula BEVILACQUA

Lettere e filosofia

Lettere

Discipline delle arti, dei media e dello spettacolo

Scienze turistiche e valorizzazione del territorio

Ore 12.00 - Aula MONTINI

Scienze politiche e sociali

Scienze e delle relazioni internazionali

In presenza, Via della Garzetta 48, e in aula virtuale

Ore 14.00 - Aula 1

Perché le cose accadano, ci vuole un luogo: l'Università Cattolica si presenta

Ore 14.30 - Aula 1

Scienze politiche e sociali

Scienze del servizio sociale

Ore 15.00 - Aula 4

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Matematica con curricula in Matematica, Fisica ed Informatica

Ore 15.30 - Aula 2

Scienze della formazione

Scienze dell'educazione e della formazione

Scienze della formazione primaria

Ore 15.30 – Aula 5

Istituto Superiore di Scienze religiose

Scienze religiose

Ore 16.30 – Aula 4

Psicologia

Scienze e tecniche psicologiche

I numeri dell'Università Cattolica

L'Università Cattolica è il più grande ateneo cattolico d'Europa, fondata nel 1921 e ufficialmente inaugurata a Milano il 7 dicembre dello stesso anno. Ad oggi è presente in tutta Italia con cinque campus a Brescia, Milano, Piacenza, Cremona e Roma, dove è presente anche il Policlinico universitario Gemelli. In tutti i campus della Cattolica, al 31 maggio 2021, si contavano 41.398 iscritti, di cui 36.252 nelle “sedi padane”: 28.484 a Milano, 4.426 a Brescia, 2.965 a Piacenza, 377 a Cremona.

La sede bresciana è ospitata nello storico Palazzo Martinengo Cesaresco dell'Aquilone: alla storica sede di Via Trieste 17 dal settembre dello scorso anno è affiancato un nuovo campus, all'interno dell'ex Seminario vescovile di Mompiano (in Via della Garzetta), che ospita i corsi di laurea della facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze della formazione, Psicologia, la laurea triennale in Scienze del servizio sociale e i corsi triennali e magistrali dell'Istituto superiore di Scienze religiose.