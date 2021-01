"Open Afternoon": orientamento online per l'Università di Brescia

Torna l'appuntamento con gli “Open Afternoon”, quest'anno – per forza di cose – solo in modalità online: si tratta, in pratica, di pomeriggio di orientamento aperti a tutti i ragazzi delle scuole superiori per conoscere i corsi di studio e i servizi offerti dall'Università degli studi di Brescia. Le iniziative saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di UniBs.

Si comincia tra poche ore: il primo appuntamento, infatti, è fissato per martedì 19 gennaio (dalle ore 15) con l'Open Afternoon dedicato alla facoltà di Medicina. Si proseguirà poi giovedì 21 gennaio, alle ore 14.30, con l'Open Afternoon della facoltà di Economia: seguiranno gli appuntamenti di martedì 26 gennaio (ore 15) con l'Open Afternoon di Ingegneria e infine giovedì 28, sempre alle 15, con il pomeriggio di orientamento per la facoltà di Giurisprudenza.

Come iscriversi e partecipare agli Open Afternoon

In occasione degli Open Afternoon gli studenti interessati potranno assistere alle presentazioni dei corsi di studio e dissipare ogni dubbio in merito a modalità di ammissione e iscrizione. Sarà inoltre possibile dialogare con i docenti, gli studenti tutor e più in generale con tutto lo staff dell'università. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile alla pagina dedicata.

Sulla stessa pagina è possibile consultare anche il programma completo delle iniziative di orientamento, ma è comunque possibile – per chi volesse ulteriori informazioni – contattare direttamente l'università inviando una mail a orientamento@unibs.it. Di seguito il programma dei vari Open Afternoon organizzati a gennaio.

Giovedì 19 gennaio – Medicina

h. 15.00 Introduzione istituzionale Prof. Enrico Sartori, Presidente Facoltà di Medicina e Chirurgia h. 15.10 Presentazione offerta formativa di area medica a cura dei Delegati all'orientamento dei Dipartimenti di area medica

h. 15.35 Question Time

h. 17.00 Chiusura lavori

Giovedì 21 gennaio – Economia

h.14.30 – Apertura Lavori, saluti del Direttore: prof. Giuseppe Bertoli

h.14.35 – Presentazione Offerta formativa

h.14.35 Inquadramento dell’offerta, prof. Francesco Menoncin

h.14.40 Economia e azienda digitale (EAD), prof.ssa Marica Manisera

h.14.50 Economia e gestione aziendale (EGA), prof. Cristian Carini

h.15.00 EGA–Economia e gestione della attività culturali (Mantova), prof.ssa Chiara Dalle Nogare

h.15.10 Banca e finanza (BF) Moneta, finanza e risk management (MFRM), prof. Francesco Menoncin

h.15.20 Consulenza aziendale e libera professione (CALP), prof.ssa Luisa Bosetti

h.15.30 Management (MAN), proff. Raffaella Cassano e Nicola Pontarollo

h.15.40 Economia sociale e imprese cooperative (ESIC),prof. Marco Castellani

h.15.50 Domande del pubblico

h. 16.00 – Testimonianza del mondo universitario

h. 16.00 Dott.ssa Benedetta Romani, studentessa del percorso Management (International Business)

h. 16.15 Rappresentanti degli Studenti: dott. Hussem Hadj Amor, dott. Christian Cominelli

h. 16.30 – Testimonianza del mondo del lavoro

h. 16.30 Dott. Michele Quacquarelli (ex studente),Process & Business Consultant (Apprendista) Engineering Ingegneria Informatica SpA

h. 16.45 Dott.ssa Alessandra Bertulli,Director Business Design & Driving - Direzione Finanza Engineering Ingegneria Informatica SpA

h. 17.00 – Presentazione del test di ammissione ai corsi triennali, prof.ssa Giorgia Oggioni Informazioni riguardanti il test, in cosa consiste e OFA matematica

h. 17.15 – Domande del pubblico

h. 17.30 – Chiusura lavori

Martedì 26 gennaio – Ingegneria

h. 15.00 - Virtual tour

h. 15.15 - Presentazione introduttiva Cosa può fare Ingegneria per voi e cosa si aspetta da voi - Lezioni e non solo… il punto di vista dei tutor

h. 16.00 - Attività di presentazione Area elettronica, informatica e telecomunicazioni

h. 16.20 - Attività di presentazione Area civile, ambientale e edile-architettura

h. 16.40 - Attività di presentazione Area meccanica e dei materiali, automazione industriale e gestionale

h. 17.00 - Chiusura lavori

Giovedì 28 gennaio – Giurisprudenza