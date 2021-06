Università di Brescia: i nuovi corsi di laurea per l'anno accademico 2021/2022

Sono tre i corsi di nuova attivazione per l'anno accademico 2020/2021 dell'Università degli Studi di Brescia. Nato dal confronto con la realtà industriale e le associazioni di settore Tecniche industriali di prodotto e di processo intende formare una figura professionale nuova, centrata su temi applicativi e industriali di interesse locale, grazie ad attività didattiche esperienziali e di laboratorio. Sempre guidato dal principio del learning by doing è anche Tecniche dell’edilizia, il cui obiettivo è preparare all'uso delle tecnologie e dei metodi di gestione dei processi edilizi in un'area intensamente urbanizzata, che vanta un settore di produzione ampiamente consolidato e conosciuto in tutto il mondo. Entrambi i corsi appartengono alle nuove classi di laurea a orientamento professionale che puntano a formare tecnici laureati già disponibili per il mondo del lavoro dopo soli tre anni.

Fondamentale è anche mantenere un equilibrio tra sviluppo industriale, sostenibilità ambientale e qualità della vita. Nell'ottica della costruzione di una società pacifica, il corso di laurea magistrale interateneo in Scienze per la Pace, in collaborazione con l’Università di Pisa, si propone di dare un contributo teorico e concreto alla costruzione della pace, approfondendo i significati di termini come etica, libertà, diritti, sviluppo e uguaglianza.

Tecniche industriali di prodotto e di processo

I corsi di laurea a orientamento professionale hanno lo scopo di formare figure professionali altamente specializzate richieste dal mercato del lavoro e in particolare dalle imprese.Si tratta di corsi fortemente orientati al mondo delle professioni e rappresentano una nuova opportunità per chi si appresta a concludere la scuola superiore, in particolare per chi ha scelto un percorso presso gli istituti tecnici e professionali. Durano 3 anni (come le lauree di primo livello), ma non consentono di accedere direttamente ai corsi di laurea magistrale (nel caso si volesse proseguire, sono richiesti esami integrativi).

Il corso di laurea in Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo è articolato su 3 anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU complessivi suddivisi in attività formative di base, caratterizzanti, affini, integrative, tirocini, project work e a scelta dello studente, oltre alle attività finalizzate alla preparazione della prova finale. Il corso di laurea ha tre curricula denominati: “Curriculum Automazione”, “Curriculum Meccanica e Materiali” e “Curriculum Meccanica ed Efficienza Energetica”.

Tecniche dell'edilizia

Il Corso di Laurea professionalizzante in Tecniche dell'edilizia è articolato su 3 anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU.

Scienze per la Pace

Il Corso di Laurea in Scienze per la Pace: Trasformazione dei conflitti e cooperazione allo sviluppo è un corso di laurea magistrale interateneo con l'Università di Pisa, del dipartimento di Giurisprudenza. Fa parte della classe di laurea LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo. A questo link saranno a breve disponibili informazioni sul piano di studi e i docenti di riferimento. Come per i due corsi citati in precedenza, le immatricolazioni prenderanno il via a luglio.