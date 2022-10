Miguel Rio Branco, messaggio agli studenti: "Non pensate ai soldi, ma alla vita"

"Non pensate ai soldi, ma alla vita": è in questo slogan che si racchiude il Miguel Rio Blanco pensiero, il grande fotografo brasiliano ospite per un giorno dell'Accademia di Belle Arti Laba di Brescia, a poche ore dall'inaugurazione (venerdì 21 ottobre) della sua prima grande mostra italiana in programma alla Paci Contemporary di Borgo Wuhrer. Miguel Rio Branco ha incontrato gli studenti, ha raccontato di sé, li ha ascoltati, ha risposto alle loro domande. "Andate dove volete (e potete) andare, pensate alla vita e non ai soldi, quello deve essere l'ultimo dei vostri pensieri", ha detto nel corso del talk in scena nell'aula magna della sede Laba di Via Don Vender.

Miguel Rio Branco

"Masculin Féminin" è il titolo della mostra antologica che ripercorre le tappe salienti della carriera dell'artista sudamericano, con un particolare focus sui corpi maschili e femminili. Il lavoro di Rio Branco è presente nelle più importanti collezioni museali internazionali come il Centro Pompidou di Parigi, il MoMa di New York, il Peggy Guggenheim di Venezia: e poi le esposizioni alla Biennale di San Paolo in Brasile e all'Aperture Fondation di New York.

Per la cronaca, proprio di recente il MoMa ha incrementato la sua collezione di arte latino-americana acquistando la famosa opera "Blue Tango" e più di 20 lavori storici in bianco e nero, che saranno esposti. Miguel Rio Branco è stato fotografo associato all'agenzia Magnum per decenni, conosciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi lavori a colori, caratterizzati da una ormai celebre "umidità tropicale". I tagli cinematografici delle sue immagini e i suoi montaggi sono un tentativo di decostruire la realtà, non con intento documentaristico ma poetico.

La mostra "Masculin Féminin"

La mostra "Masculin Féminin" raccoglierà (e racconterà) almeno un centinaio di opere, in continuità con l'uscita del grande volume "Miguel Rio Branco. Maldicidade", edito da Taschen e focalizzato appunto sull'intera produzione dell'artista: oltre 40 anni di attività nelle più importanti città del mondo. Da segnalare anche il volume "Miguel Rio Branco", pubblicato da Silvana Editoriale e curato da Rio Branco stesso, con testi di Germano Celant e Walter Guadagnini: è il catalogo della mostra alla Paci Contemporary, on air fino al 28 febbraio 2023. Il vernissage venerdì 21 ottobre alle 18, in presenza dell'autore.