L'Università di Brescia tra le 100 migliori al mondo (per le citazioni scientifiche)

Nell'edizione 2023 di THE World University Ranking, la prestigiosa classifica internazionale curata dalla rivista indipendente britannica Times Higher Education sui migliori atenei del mondo, l'Università degli Studi di Brescia si riconferma (per il secondo anno consecutivo) alla posizione 351-400 su un totale di 1.799 università, ma soprattutto conquista un nuovo importante traguardo internazionale, piazzandosi 87esima nel mondo nella categoria che valuta l'impatto delle citazioni scientifiche (con un punteggio di 95.2). Nella classifica nazionale l'ateneo bresciano si colloca alla dodicesima posizione tra 55 università italiane prese in esame.

"La valutazione premia i miglioramenti nella qualità della didattica, della ricerca e dell'internazionalizzazione - commenta Roberto Ranzi, delegato del rettore alle Politiche di internazionalizzazione, cooperazione, sviluppo e coordinamento - a fronte del costante aumento nel tempo del numero degli studenti stranieri e della reputazione internazionale del nostro ateneo".

THE World University Ranking valuta le università in base a 13 indicatori di performance raggruppati in 5 macroaree: didattica, ricerca, impatto delle citazioni scientifiche, trasferimento tecnologico, internazionalizzazione.

Le migliori università del mondo

Sono tutte britanniche o americane, comunque anglofone, le migliori 10 università al mondo secondo il THE World University Ranking. Al primo posto c'è l'università di Oxford (Gran Bretagna), seguita da Harvard (Stati Uniti) al secondo e da Cambridge (Gran Bretagna) e Stanford (Stati Uniti), a pari merito al terzo posto. Al quinto il celebre Mit, il Massachusetts Institute of Technology, al sesto il California Institute of Technology, al settimo Princeton, all'ottavo la Berkeley (University of California) e al nono Yale, tutte americane: al decimo posto lo Imperial College di Londra. Ma si affacciano in graduatoria anche le prime università asiatiche: le cinesi Tsinghua e Peking (al 16esimo e 17esimo posto), la National University of Singapore al 19esimo.

Le migliori università in Italia

Nella graduatoria italiana, come detto, l'Università di Brescia si piazza al decimo posto assoluto. La migliore in Italia è l'Università di Bologna (161esima al mondo), seguita dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Humanitas di Milano, l'Università di Padova, la Scuola Sant'Anna (ancora a Pisa), l'Università La Sapienza di Roma, l'università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, l'Università di Pavia, la Statale di Milano, ancora a Milano l'ateneo di Bicocca e a seguire il Politecnico. Sul fronte delle citazioni scientifiche l'ateneo di Brescia è al terzo posto in Italia, dietro soltanto a Humanitas e San Raffaele.