World University Ranking: l'Università di Brescia tra le 10 migliori d'Italia

Un nuovo importante traguardo internazionale per l'Università degli Studi di Brescia: nell'edizione 2022 di The World University Rankings, la prestigiosa classifica curata dalla rivista Times Higher Education, l'ateneo cittadino sale (per la prima volta) nella posizione 351-400 su un totale di 1.662 università, lasciandosi alle spalle i piazzamenti 501-600 del 2020 (su un totale di 1.397) e 401-500 del 2021 (su un totale di 1.526). A livello italiano, UniBs fa il suo ingresso nella Top Ten, su un totale di 51 istituzioni prese in esame.

“Miglioriamo nettamente il risultato ottenuto lo scorso anno – commenta il rettore Maurizio Tira – e si tratta di un traguardo ancora più rilevante, e a livello mondiale, se si considera che il numero delle università valutate è aumentato in maniera significativa rispetto alle scorse edizioni della classifica. Questo risultato ci riempie di soddisfazione e premia l'impegno di tutta la comunità accademica”.

Le migliori università in Italia

Per quanto riguarda le università italiane, questa è la Top Ten stilata da The World University Ranking: al primo posto (e 172ma al mondo) l'Alma Mater Studiorium di Bologna, seguita dall'Università La Sapienza di Roma e dalla Normale di Pisa, entrambe al 197mo posto nel mondo, poi l'Università di Padova, la Scuola superiore Sant'Anna di Pista, la Vita-Salute del San Raffaele di Milano, l'Università statale di Milano, la Bicocca (ancora a Milano) e la Tor Vergata di Roma, al nono posto prima dell'Università di Brescia (come detto, al decimo).

Le migliori università al mondo

Sono invece quasi tutte americane le migliori università del mondo, salvo un paio di pesantissime eccezioni, tra cui chi sta al primo posto in graduatoria: parliamo della britannica Oxford, che si piazza in cima al ranking davanti al California Institute of Technology e all'università di Harvard, a pari merito al secondo posto, alla Standford University (al quarto) e all'università di Cambridge (Gran Bretagna) e al Mit di Boston, entrambe al quinto posto.