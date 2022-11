Inaugurata la nuova mensa universitaria "UniBs Mameli"

Inaugurata la nuova mensa "UniBs Mameli": per studenti e dipendenti dell'università statale sono ora a disposizione 300 posti a sedere in Corso Mameli 23, nella struttura che ospita dal 2017 la sala studio "Umberto Eco". Questo significa che anche le sedi universitarie del centro, il rettorato, gli uffici amministrativi, le segreterie studenti e le vicine residenze universitarie hanno una propria mensa: "Un progetto - fa sapere UniBs in una nota - che promuove un modello innovativo di ristorazione per incrementare l'offerta dei servizi, rafforzare la presenza dell'università e rivitalizzare il centro storico. La nuova mensa UniBs Mameli, fortemente promossa dall'Università e dall'amministrazione comunale che nel gennaio 2018 sottoscrissero un apposito protocollo d'intesa, completa gli interventi della struttura".

La nuova mensa universitaria

L'edificio, di proprietà della società comunale Brescia Infrastrutture, è in affitto trentennale all'Università degli Studi di Brescia a seguito di contratto stipulato nel febbraio 2020. Brescia Infrastrutture ha proceduto alla progettazione e realizzazione dei lavori propedeutici all'allestimento della nuova mensa, conclusi nell'aprile scorso con un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro. La società Pellegrini Spa è l'assegnataria della gestione della mensa, a seguito di selezione pubblica, e ha provveduto ad allestire i locali che dal 7 novembre sono entrati ufficialmente in servizio.

La superficie complessiva della nuova mensa universitaria è di 948 metri quadrati ed è distribuita tra piano terra, piano ammezzato e piano interrato. Il piano interrato eroga il vero e proprio servizio di ristorazione e contiene la sala ristorante, la linea di distribuzione e la sala di consumazione dei pasti; è inoltre adibito alla riattivazione delle preparazioni gastronomiche e alla preparazione delle pizze. Il piano terra si configura invece come la zona dei distributori automatici, è adibito a sala lettura e al consumo di pasti veloci confezionati in monoporzione, nonché a sala ristoro qualora i posti al piano seminterrato siano già tutti occupati.

Servizi e orari di apertura

Il servizio offerto propone una vasta gamma di prodotti per soddisfare le attese di un’utenza molto variegata e diversificare il fabbisogno alimentare: pizze e focacce, prodotti alla piastra, primi e secondi caldi, carni, formaggi, verdure cotte e crude, salumi, formaggi, frutta. I prodotti alimentari sono preparati presso una cucina esterna e trasportati presso la struttura di Corso Mameli. La somministrazione avviene mediante corner dedicati e adibiti a specifiche preparazioni (pizzeria, primi piatti, panini, poke, ecc.): gli utenti possono muoversi liberamente e comporre il proprio pasto secondo le personali preferenze. Sono presenti 300 posti a sedere, con una stima di circa 500 pasti al giorno.

Il servizio di ristorazione, al piano seminterrato, è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. L’orario di apertura a pranzo è dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e a cena dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (ora solare) o dalle ore 18.15 alle ore 21.30 (ora legale).