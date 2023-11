UniBs, iscritti "stabilmente in crescita": 5mila nuove matricole per il 2023/2024

Sono poco meno di 5mila (4.762 per la precisione: dato calcolato al 13 novembre) i nuovi immatricolati “puri” all'Università degli Studi di Brescia, coloro che cioè si immatricolano per la prima volta al sistema universitario italiano. Erano 4.739 nell'anno accademico 2022/2023, sono 4.762 quest'anno: un dato che viene definito “stabilmente in crescita”. In crescita anche il numero degli iscritti agli anni successivi al primo (10.047) e dunque il totale degli iscritti (14.810). A questi dati devono ancora aggiungersi le immatricolazioni a seguito dell'ultimazione degli scorrimenti per i corsi ad accesso programmato e le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale da parte degli studenti laureandi, oltre alle iscrizioni ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione.

Trend iscrizioni in moderata crescita

“In controtendenza con la situazione nazionale – dichiara il rettore Francesco Castelli – il nostro ateneo non ha mai registrato, negli ultimi anni, un calo dei propri immatricolati e iscritti. In attesa dei dati definitivi, anche quest'anno si conferma il trend in moderata crescita: questo risultato evidenzia quanto la nostra università sia sempre più attrattiva e radicata sul territorio, con un'offerta formativa attuale e in linea con le esigenze del mondo del lavoro. La scelta di UniBs è un ottimo investimento per il futuro”.

Si segnala un incremento del 4% anche agli iscritti alle lauree magistrali, e del 19% per le lauree magistrali a ciclo unico. Bene anche i nuovi corsi attivati negli ultimi anni, tra cui: Farmacia (253 iscritti), Sistemi agricoli sostenibili (246), Economia e azienda digitale (348), Tecniche dell'edilizia (73), Tecniche industriali di prodotto e di processo (78), Economia e gestione aziendale a Mantova /70).

Interventi a sostegno del diritto allo studio

Promossi anche quest’anno numerosi interventi a sostegno del diritto allo studio tra cui l’esonero dalla contribuzione (seconda e terza rata) per il primo anno di corso per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione di 100/100 o 100 e lode e che si immatricolano per la prima volta ad un corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Brescia. L’Ateneo bresciano concede borse di studio agli studenti capaci e meritevoli ma sfavoriti socialmente ed economicamente, arrivando a garantire forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi e offrendo la possibilità di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione a condizioni agevolate.