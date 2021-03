Studenti universitari fuori sede: come chiedere il rimborso per l'affitto

Gli studenti fuori sede che frequentano l'Università degli Studi di Brescia potranno presentare domanda di rimborso delle spese di locazione entro il 12 maggio prossimo. E' questo il contenuto dell'avviso pubblicato in questi giorni dall'ateneo cittadino, che recepisce le indicazioni della delibera di giunta regionale del 3 marzo scorso: il documento, a sua volta, fa riferimento al fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, in questo caso – come detto – destinato agli studenti universitari fuori sede nel periodo di emergenza sanitaria.

Rimborso affitto: destinatari e requisiti

Come indicato dalla Regione, sono soggetti destinatari del beneficio gli studenti fuori sede, ovvero residenti in una provincia diversa rispetto al luogo dell'immobile locato, regolarmente iscritti per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 a un corso di studio presso l'Università di Brescia. Questi i requisiti richiesti:

avere un indice della situazione economica equivalente per l’università non superiore a 15.000,00 Euro. A tal fine, si considera l’ultimo ISEE già in possesso dei soggetti gestori del diritto allo studio universitario (DSU) per le annualità 2019 o 2020 o derivante da una nuova dichiarazione presentata dagli studenti;

non essere stati beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio riferiti all’anno accademico 2019/2020 o 2020/2021, intese quali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio (a titolo esemplificativo borsa di studio DSU per studenti fuori sede, Fondo Solidarietà, etc).

Come presentare domanda

E' possibile presentare domanda via mail all'indirizzo ammcentr@cert.unibs.it, entro le ore 12 del 12 maggio prossimo. L'istanza va redatta in carta libera, per richiedere l'eventuale rimborso dei canoni di locazione corrisposti nel corso dell'anno 2020: tali domande dovranno essere necessariamente corredate dalle copie dei contratti locazione registrati e dalle quietanze di pagamento dei canoni corrisposti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito web di UniBs, oppure contattare la Uoc Diritto allo Studio dell'università, in Viale Europa 39, anche via mail a diritto-studio@unibs.it.