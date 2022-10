"Un murales per Fiesse": la parete che rinasce dopo l'assalto al bancomat

"Un murales per Fiesse", ovvero: il ripristino, anzi la nuova vita della facciata della filiale Bcc Agrobresciano che venne pesantemente danneggiata nel 2019, a seguito di un assalto al bancomat. Da un'idea del comitato Soci e Cultura della banca, realizzata dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti Laba di Brescia: "Lo studio e l'attività didattica rappresentano il momento più importante della vita di ogni giovane - spiega Angeluccio Prestini, presidente del comitato Soci e Cultura - e per questo motivo, per ripristinare la parete della sede della banca danneggiata nel 2019, abbiamo deciso di istituire una borsa di studio attraverso il contest Un murales per Fiesse, tra gli studenti Laba".

Il murales

Il murales, dal titolo "Uno Sguardo sul Passato", è stato realizzato dalle studentesse Alessandra Zani ed Emma Busi, che hanno vinto il contest aggiudicandosi la borsa di studio (1.500 euro a testa): "Anche da un gesto criminale - continua Prestini - può nascere l'opportunità di costruire qualcosa di originale, che crei bellezza e arredamento urbano. Volevamo testimoniare la rinascita della filiale, ribadendo come bellezza e arte siano più forti di qualsiasi danno".

La facciata della filiale rinasce quindi con un messaggio artistico e culturale di grande impatto: "Un'opera in grado di esprimere chi siamo, capace di emozionare, un murales in grado di integrarsi con il paesaggio circostante e valorizzarlo", conclude Prestini.

Gli studenti

Fedeli alla linea: "L'Accademia di Belle Arti Laba - commenta infine Marcello Menni, direttore Laba - pur nelle sue proiezioni internazionali, rimane contemporaneamente fedele alla sua vocazione territoriale. In tal senso il murales realizzato dai nostri studenti per la filiale di Fiesse della Bcc Agrobresciano rappresenta un esempio emblematico, un modo concreto e virtuoso di mettersi al servizio del territorio. Siamo felici che il territorio bresciano continui a darci fiducia e a cercare la nostra collaborazione".

Il contest, nonché progetto didattico, è stato inserito nel programma della Scuola di Progettazione degli interni e della Decorazione e di Pittura: a decine gli studenti partecipanti, di tutto il triennio, coordinati dal prof. Davide Tolasi.