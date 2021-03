FameLab, il talent della scienza: aperte le iscrizioni per ricercatori e studenti

Sono aperte da pochi giorni anche a Brescia le iscrizioni per FameLab, il primo “talent della scienza” per giovani ricercatori e studenti universitari. Questo il claim dell'iniziativa: “Credi di poter appassionare, coinvolgere e intrattenere il pubblico con un argomento scientifico in soli tre minuti? Metti alla prova le tue doti comunicative, conquista giudici e pubblico esponendo, con chiarezza e carisma, un tema scientifico che ti appassiona”.

FameLab (sottotitolo “Talking Science”) è una competizione internazionale. Come detto, da pochi giorni sono aperte le iscrizioni alle pre-selezioni e selezioni di FameLab Brescia, in programma sabato 24 aprile: possono iscriversi ricercatori, assegnisti di ricerca, studenti universitarie e di dottorato di Medicina o Ingegneria. Causa pandemia, le informazioni sulle modalità di svolgimento saranno disponibili solo prossimamente.

Cos'è FameLab (e come partecipare)

FameLab Brescia è organizzato dall'Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con Ambiente Parco, Fondazione Aib e Talent Garden. A questo link è disponibile il form per le iscrizioni, mentre nella sezione dedicata del sito web di FameLab è possibile trovare tutte le altre informazioni. FameLab è una competizione aperta a chi si occupa di scienza e ama parlare in pubblico: scienziati, giovani ricercatori, studenti universitari, persone che hanno voglia di raccontare con rapidità, leggerezza ed efficacia un po' della scienza con cui hanno a che fare ogni giorno.

I requisiti per iscriversi

Questi i requisiti per potersi iscrivere.

Far parte, alla data del 10 giugno 2021, di una delle seguenti categorie: ricercatori o assegnisti di ricerca in ambito scientifico, medico o ingegneristico presso istituzioni di ricerca pubbliche o private; in possesso di laurea in ambito scientifico, medico o ingegneristico e avere in atto un comprovato rapporto di lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o una azienda pubblica o privata; studenti di una scuola di dottorato o una scuola di specializzazione o master post-laurea o studenti universitari in possesso di una laurea triennale o studenti universitari iscritti almeno al quarto anno di un corso di laurea in ambito scientifico, medico o ingegneristico presso istituzioni di ricerca pubbliche o private. Essere nati tra il 1 gennaio 1982 e il 31 dicembre 1999 Non aver raggiunto la fase finale (Masterclass o Finale nazionale) in precedenti edizioni di FameLab, in Italia o in altri Paesi.

Non possono essere ammessi alla competizione coloro che svolgono attività di comunicazione o comunicazione della scienza (autori, scrittori, giornalisti, animatori scientifici, guide in musei) come professionisti o come attività prevalente. Soggetti che si occupano invece di studio o ricerca in ambiti scientifici come attività prevalente, e che marginalmente svolgono attività di comunicazione, possono essere ammessi. Ulteriori informazioni su famelab-italy.it.