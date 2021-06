Dottorati di ricerca in università: online il bando, 85 posti disponibili

E' online da pochi giorni il bando di ammissione a dieci corsi di Dottorato di ricerca dell'Università statale di Brescia per l'anno accademico 2021/2022: le domande di ammissione potranno essere presentate esclusivamente con procedura online entro e non oltre le ore 14 del 4 agosto prossimo. Tutte le informazioni, i moduli e le modalità d'iscrizione sono disponibili nella sezione dedicata del portale web dell'ateneo cittadino.

I corsi di Dottorando di ricerca

Il bando di ammissione (consultabile a questo link) prevede 85 posti disponibili, di cui 65 con borsa di studio o forma di finanziamento equivalente, e 20 senza borsa. Questi sono i corsi di Dottorato di ricerca:

Business&Law Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale (8 posti disponibili di cui 6 con borsa);

Modelli e metodi per l'economia e il management (8 posti di cui 6 con borsa);

Ingegneria civile, ambientale, della cooperazione internazionale e di Matematica ((8 posti di cui 6 con borsa);

Ingegneria dell'informazione (8 posti di cui 6 con borsa);

Ingegneria meccanica e industriali (13 posti di cui 11 con borsa);

Technology for Health (8 posti di cui 6 con borsa);

Genetica molecolare, Biotecnologie e Medicina sperimentale (8 posti di cui 6 con borsa);

Intelligenza artificiale in Medicina e innovazione nella Ricerca clinica e metodologica (8 posti di cui 6 con borsa);

Precision Medicine (8 posti di cui 6 con borsa);

Scienze biomediche e Medicina traslazionale (8 posti di cui 6 con borsa).

Quando cominciano i corsi

I corsi hanno durata triennale a decorrere dal 1 novembre 2021. Qualora le condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del Covid-19 dovessero perdurare, o in caso di specifiche azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus definite dall'ateneo (in ottemperanza a disposizioni regionali o nazionali), le attività legate a ciascun corso di dottorato potrebbero essere svolte in modalità a distanza, in presenza o blended, mantenendo comunque intatti gli obiettivi formativi generali.

Una volta superata la fase di consegna di materiali e documentazioni, si prevede una prova concorsuale di ammissione: ci sarà una prima fase di valutazione dei titoli e successivamente una prova orale con colloquio.

Contributi e borse di studio

Per l'anno scolastico 2021/2022 sono fissati importi contributivi di 156 euro per gli iscritti ai corsi di dottorato, anche per i beneficiari di borsa di studio. Le borse di studio o le forme di finanziamento equivalente indicate a bando, saranno assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria finale di merito formulata dalla commissione giudicatrice. Le borse di studio di dottorato valgono 15.343,28 euro l'anno, al lordo degli oneri a carico del dottorando, e saranno erogate con cadenza mensile. L'importo della borsa di studio può essere aumentato del 50% per periodi di ricerca all'estero autorizzato dal Collegio dei docenti.