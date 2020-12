Viaggio al Cern, "Home Edition": un seminario virtuale per gli universitari bresciani

Quest'anno, per forza di cose, la gita sarà soltanto virtuale, con una videoconferenza in scena su Zoom: è la risposta pratica alle (giuste) restrizioni causa pandemia. La celebre iniziativa “Viaggio al Cern” organizzata da Studenti Per – Udu Brescia viene così riproposta in una modalità completamente nuova.

“A causa dell'emergenza Covid – si legge in una nota di Studenti Per – non è stato possibile, purtroppo, organizzare la consueta visita al Cern di Ginevra. Nonostante ciò, abbiamo deciso di reinventare questa visita sotto forma di seminario”. Ecco allora che nasce “Viaggio al Cern – Home Edition”.

Viaggio al Cern: "Home Edition"

All'evento parteciperanno il prof. Germano Bonomi, docente ordinario di Fisica sperimentale del Dimi (Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale) nonché collaboratore del Cern: sarà il primo relatore e si dedicherà a raccontare di “organizzazione, obiettivi, spazi ed esperienze personali vissute all'interno del centro di ricerca più famoso del mondo”.

Sarà inoltre presente Luca Dassa, che porterà la sua testimonianza: ex studente dell'Università di Brescia, è ingegnere meccanico attualmente impegnato nella sezione EN-MME-EDM del Cern. Durante il seminario sarà dato ampio spazio a domande e curiosità, “nel pieno spirito che questa esperienza vuole ricreare, nonostante la distanza”.

Come partecipare al seminario

L'iniziativa è aperta a tutti gli studenti dell'ateneo bresciano. L'evento è in programma per venerdì 18 dicembre alle 18.30, come detto tramite piattaforma Zoom. Verranno forniti ulteriori dettagli nei giorni precedenti. Per informazioni è possibile contattare Studenti Per – Udu Brescia al 351 8466612, oppure via mail a info.studentiperbs@gmail.com.