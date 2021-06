AlmaLaurea: l'Università di Brescia tra le migliori in Italia per trovare lavoro

I dati del report di AlmaLaurea: alla Statale di Brescia dati occupazionali meglio che in Lombardia e in Italia

Una laurea all'Università statale di Brescia continua ad aprire le porte del mondo del lavoro: a confermarlo è il XXIII Rapporto AlmaLaurea, il Consorzio interuniversitario che da oltre un quarto di secolo conduce annualmente le indagini sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati, dei dottori di ricerca e dei diplomati di master. Anche quest'anno, dicevamo, i dati occupazionali dei laureati triennali e magistrali di UniBs si confermano superiori alla media regionale e nazionale.

E' in crescita, inoltre, la soddisfazione degli studenti rispetto all'efficacia del titolo, un dato che combina la richiesta della laurea per l'esercizio del lavoro svolto e l'utilizzo in ambito lavorativo delle competenze apprese in università. Il rapporto AlmaLaurea ha indagato, in 76 università italiane, le performance formative di 291mila laureati nel 2020 e ha coinvolto, per la parte relativa alla condizione occupazionale, 655mila laureati di primo e secondo livello negli anni 2019, 2017 e 2015, contattati rispettivamente a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo.

AlmaLaurea: indagine su 4.500 laureati bresciani

L'indagine sulla condizionale occupazionale bresciana ha riguardato complessivamente 4.581 laureati dell'università statale. Nello specifico, i dati si concentrano sull'analisi delle performance dei laureati di primo e secondo livello usciti nel 2019 (intervistati a un anno dal titolo) e su quelle dei laureati di secondo livello usciti nel 2015, e intervistati dopo cinque anni. “Conseguire la laurea all'Università di Brescia continua a rappresentare un requisito privilegiato per l'accesso al mondo del lavoro”, commenta il rettore Maurizio Tira.

“Le circostanze particolari del 2020 – continua Tira – hanno inciso, a livello generale, sul tasso occupazionale, ma anche quest’anno il tasso di occupazione dei laureati dell’Università degli Studi di Brescia supera la media regionale e nazionale. Inoltre, i nostri laureati considerano il titolo conseguito e il percorso di studi intrapreso sempre più efficaci sul posto di lavoro: un risultato che premia senz’altro la scelta strategica della nostra Università di ampliare e aggiornare l’offerta formativa, con proposte di interesse per il territorio, declinate in maniera innovativa”.

Come se la cavano i laureati bresciani sul lavoro

Per concludere, questi i dati sui laureati di UniBs resi noti dal report di AlmaLaurea.