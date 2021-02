Una fucina di (bravi) ingegneri: l'Università di Brescia è la migliore in Italia

L'Università degli Studi di Brescia è la migliore università italiana per le lauree magistrali in Ingegneria. E' quanto emerge dal ranking 2021 di Education Around, magazine specializzato in istruzione e università, che ha valutato la qualità di oltre 60 Atenei italiani sulla base della media dei punteggi ottenuti nelle varie discipline. Gli elementi di valutazione sono, sostanzialmente, gli esiti dei questionari raccolti dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea.

“I risultati ottenuti nel ranking 2021 di Education Around confermano la percezione di un'Università solida e in crescita – commenta Roberto Ranzi, delegato alle politiche di internazionalizzazione, cooperazione e sviluppo – Il pregio di questo ranking è il fatto di essere centrato sugli utenti finali, gli studenti, valutando attraverso dati reali il successo della mobilità all'estero, l'esperienza di stage, la valutazione dei servizi e il tasso di occupazione”.

La laurea in Ingegneria è la migliore in Italia

Entrando nel dettaglio delle classifiche delle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, l’Università di Brescia si aggiudica il primo posto (con punteggio di 85.7/100) nella classifica dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria soprattutto grazie ai risultati ottenuti sotto il profilo occupazionale, con un tasso a un anno dalla laurea che si attesta al 94.1%, quasi tre punti e mezzo al di sopra della media nazionale.

Le altre facoltà al top per Education Around

Dal ranking emergono ulteriori riconoscimenti per l'ateneo bresciano, anche in altre aree disciplinari. Le triennali di Giurisprudenza, ad esempio, hanno conquistato il quarto posto in Italia (con 69,4 punti): questo anche per l'elevata percentuale di studenti impegnati in attività di tirocinio (il 72,7%). Rientrano nella top 20 anche la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, le triennali e

magistrali di Economia e Scienze motorie, le triennali di Medicina e Ingegneria e la laurea magistrale a ciclo unico in Architettura.

La graduatoria di Education Around, ricordiamo, tiene conto di vari elementi: tra questi le prospettive occupazionali, i tirocini, l'internazionalizzazione, il network degli alunni e l'esperienza degli studenti.