Andrea Gentili: il prof bresciano premiato agli "Oscar del teatro italiano"

Orgoglio bresciano: il prof Andrea Gentili, coordinatore e docente del corso di Scenografia della Laba, la Libera Accademia di Belle Arti, è tra i protagonisti del dietro le quinte dello spettacolo teatrale “Doppelgänger”, premiato come miglior spettacolo di danza agli Ubu, gli Oscar del teatro italiano che hanno festeggiato quest'anno la loro 43ma edizione, celebrati al Cocoricò di Riccione. La pièce, un'opera di Michele Abbondanza, Antonella Bertoni e Maurizio Lupinelli, si è meritata 28 voti dal gruppo di 57 critici e studiosi che compongono la giuria di Ubu.

Co-prodotto dalla compagnia Abbondanza/Bertoni, Nerval Teatro e Armunia/Festival Inequilibrio, è uno spettacolo che tratta il tema del doppio, dando forma all'incontro tra i corpi dei due interpreti, il danzatore Filippo Porro e Francesco Mastrocinque, attore con disabilità: funamboli sospesi tra la vita e la morte, tra ascesa e caduta. Nel mezzo, la loro fragilità nell'enigma della sospensione.

Lo spettacolo “Doppelgänger”

“Doppelgänger”, come detto, è un'opera sul concetto del doppio: la dualità come differenza, l'opposto che dà origine al mistero. Un percorso di gesti, sguardi, piccole e grandi tenerezze, beffardi e spietati tradimenti; un ossimoro in danza, un tentativo di svelare due corpi diversi che esprimono sulla scena una dirompente vitalità e un candore disarmante, attraverso l'astrazione della realtà che diventa visione; un processo di relazione quasi esclusivamente somatico, un tentativo di raccontare, tra sapiente ignoranza e disarmonica bellezza, l’incontro con l’altro e la possibilità di esistere insieme.

Il progetto - supportato da MiC - Ministero della Cultura, Provincia autonoma di Trento, Comune di Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - presenta anche la “prima volta” di una collaborazione tra due nuclei artistici differenti, che si incontrano nel solco tra arte e diversità, portando reciprocamente la propria esperienza e poetica della scena che, pur nella lontananza del segno, si alimenta e sviluppa attraverso la medesima sensibilità e passione.

Andrea Gentili ha curato disegno luci e direzione tecnica: l'accademia Laba è rappresentata anche da Dalia Macii, direttrice didattica della sede accademica di Rovereto, che ha invece curato amministrazione e coordinamento del progetto. “Ricevere questo premio così importante – spiega proprio Gentili – è una soddisfazione che ripaga di oltre un anno di duro lavoro, ed è particolarmente emozionante e significativo riceverlo in questo periodo, in cui ci sentiamo rinnovati nelle nostre pratiche artistiche, a cui abbiamo dovuto rinunciare durante la pandemia”.

Chi è Andrea Gentili

Classe 1969, coordinatore e docente del corso di Scenografia della Laba di Brescia, Andrea Gentili è esponsabile della direzione tecnica-creazione luci per la Compagnia Abbondanza Bertoni. Dall’esperienza newyorkese nella scuola di Alwin Nikolais agli studi francesi con Dominique Dupuy, attraverso le improvvisazioni “poetiche” di Carolyn Carlson, lo studio e la pratica dello zen, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni fondano la Compagnia Abbondanza/Bertoni riconosciuta come una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano per le loro creazioni, per l'attività formativa e pedagogica e per la diffusione del teatro danza contemporaneo. La Compagnia Abbondanza/Bertoni è in residenza al Teatro alla Cartiera di Rovereto.