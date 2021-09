Scuola: vaccini a studenti e personale senza prenotazione, dove a Brescia e provincia

Libero accesso al vaccino anti-Covid per gli studenti tra i 12 e i 19 anni e per il personale scolastico

In vista della riapertura delle scuole, ormai a un passo, prosegue anche a Brescia l'accesso libero ai centri vaccinali per gli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni e per il personale scolastico. Da lunedì 13 a domenica 19 settembre Ats Brescia e le aziende sociosanitarie del territorio (Asst Spedali Civili, Asst Franciacorta e Asst del Garda) propongono il libero accesso, senza prenotazione, alla vaccinazione anti-Covid nei vari hub vaccinali operativi in città e provincia. Di seguito le sedi e gli orari.

Asst Spedali Civili

Brescia Fiera

Via Caprera 5

Lunedì e martedì dalle 16 alle 20, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 20, venerdì dalle 8 alle 14

Poncarale

Via Enrico Fermi 35

Da lunedì a sabato dalle 8 alle 14

Sarezzo

Via Giuseppe Verdi 1

Sabato e domenica dalle 8 alle 20

Asst Franciacorta

Chiari

Via Santissima Trinità 19

Da lunedì a sabato dalle 9 alle 18

Iseo

Via Paolo VI 3

Lunedì dalle 9 alle 18

Asst del Garda

Lonato

Via Marchesino 49

Lunedì dalle 8 alle 14, martedì dalle 8 alle 18, mercoledì dalle 8 alle 17, giovedì dalle 8 alle 15, venerdì e sabato dalle 8 alle 11

Gavardo

Via Orsolina Avanzi 60

Da lunedì a sabato dalle 8 alle 13

Leno

Via Bedoletto

Lunedì e martedì dalle 8 alle 20, mercoledì dalle 8 alle 18, giovedì dalle 8 alle 14, venerdì e sabato dalle 8 alle 12