Test sierologici per la scuola: in Lombardia 4.528 positivi, quasi il 5%

Quando mancano ormai pochi giorni all'avvio del nuovo anno scolastico, con tutte le problematiche del caso, Regione Lombardia ha reso noti i dati (ancora parziali) della campagna di test sierologici gratuiti dedicata a tutti gli insegnanti e agli operatori della scuola. Come riferisce l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, più della metà tra insegnanti e operatori (113.041 su 206.687) ha già prenotato il test sierologico.

Di questi, ben 95.324 lo hanno già effettuato, aggiunge Gallera, “grazie a un'organizzazione tempestiva e ben strutturata che siamo riusciti a mettere in campo insieme alle nostre Ats, le Agenzie di tutela della salute, e Asst, le Aziende sociosanitarie territoriali”.

Test sierologici per la scuola: i primi risultati

Nello specifico, le analisi hanno evidenziato 4.528 casi di positività al test sierologico, al momento il 4,75% del totale: in pratica significa che potrebbero aver contratto il virus nei mesi o nelle settimane passate, ma pure di essere ancora positivi (anche se asintomatici o paucisintomatici). Tutti i casi positivi al test sono già stati sottoposti anche al tampone oro o nasofaringeo.

“I test proseguiranno fino al 18 settembre – continua Gallera – per garantire al personale scolastico tutto il tempo necessario per sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening. Il 59% delle prenotazioni, ricordiamo, è avvenuto attraverso la app Salutile oppure sul portale web dedicato”.

Coronavirus in Lombardia: i dati aggiornati

Per quanto riguarda i dati più recenti, aggiornati al 10 settembre, in Lombardia si sono registrati 245 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 43 considerati “debolmente positivi” e 14 a seguito di test sierologico. Aumentano i ricoverati in ospedale: più 3 in terapia intensiva, totale 30, e più 4 nei reparti ordinari, dunque in buone condizioni (totale 256). Nelle ultime 24 ore, infine, si è registrato un altro decesso per coronavirus (totale 16.982).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i nuovi casi per provincia rilevati tra mercoledì e giovedì: 91 a Milano, di cui 51 in città, 26 a Varese, 22 a Monza e Brianza, 17 a Brescia, 14 a Pavia, 7 a Como e Cremona, 6 a Lecco e Mantova, 4 a Sondrio. Negli ultimi cinque giorni sono 86 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Brescia, di cui 13 nel capoluogo. Dall'inizio dell'epidemia al 10 settembre sono 16.785 i casi totali nel Bresciano.