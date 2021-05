Come prenotare gratuitamente i tamponi Covid per gli studenti

Con il ritorno in zona gialla e la concomitanze ripartenza delle scuole in presenza – quindi con lezioni in presenza garantite almeno fino al 70% – anche Regione Lombardia ha aggiornato le linee guida per la gestione dei casi Covid in ambito scolastico. In particolare, si segnala l'attivazione di un servizio semplificato per la prenotazione del tampone antigenico.

Il servizio è rivolto agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e al personale scolastico (docente e non docente) delle scuole superiori e degli istituti di formazione professionale. Nello specifico:

a persone considerate contatti stretti asintomatici di un caso confermato positivo Covid-19 individuato nell'ambiente scolastico;

a persone che rientrano nella fascia di età 14-19 anni oppure che si autodichiarano personale scolastico, nell'ambito di campagne di testing per la scuola, non identificate come contatti stretti.

Tamponi gratis per studenti: la delibera

L'aggiornamento del servizio si rifà alla delibera già operativa dal febbraio scorso, attivata per individuare eventuali casi di positività al coronavirus “in modo precoce”. Per quanto riguarda gli studenti, i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni che frequentano le scuole superiori hanno diritto a due tamponi antigenici gratis al mese, anche in farmacia, ma solo se la loro scuola ha aderito al testing e solo nelle farmacie che partecipano al programma.

In merito a una “informazione virale” non ufficiale della Regione, è la stessa Direzione generale al Welfare a specificare che “il servizio di prenotazione del tampone antigenico è disponibile per i ragazzi che frequentano le scuole che hanno aderito all'offerta”. L'assessore all'istruzione Fabrizio Sala aggiunge inoltre che “è previsto l'accesso ai test gratuiti, senza prenotazione, per tutti coloro che presentino sintomi Covid”.

Come prenotare il tampone gratuito

Per prenotare è necessario collegarsi al portale prenotasalute.regione.lombardia.it, sezione “Prenota un tampone Covid per la scuola”, oppure dalla app Salutile Prenotazioni. Per farlo sarà necessario avere:

il codice fiscale dello studente o del personale scolastico;

le ultime 5 cifre della tessera sanitaria

la data di scadenza della stessa

i dati di contatto (e-mail e recapito telefonico)

Cosa succede in caso di positività

La Regione sottolinea infine che “in caso di positività al test antigenico rapido è necessario sottoporsi al test molecolare: se confermata la positività, il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid positivo e applicate le indicazioni di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena”. Non solo: fino alla fine dell'anno scolastico tutti i casi positivi di test molecolare effettuati su soggetti under 18 saranno sottoposti a ricerca di variante. Le linee guida del Pirellone sulla gestione dei casi Covid a scuola sono liberamente consultabili a questo link.