Scuola e Covid: la Lombardia al secondo posto in Italia per affollamento delle classi

A fronte di una media nazionale di 20,34 alunni per classe, l'Emilia Romagna è la regione con la più alta densità di alunni (21,86), seguita da Lombardia (21,44) e Toscana (21,24): le classi meno affollate si trovano invece in Molise (17,73), Basilicata (18,06) e Calabria (18,13). E' questo quanto emerge da un'analisi condotta da Das, gruppo Generali, compagnia specializzata nella tutela legale che sta registrando in questo periodo una crescita di richieste per la copertura rivolta a dirigenti scolastici, personale docente (e non), allievi e genitori membri degli organi collegiali.

Quanto sono affollate le classi in Lombardia?

In Lombardia si registra un maggiore affollamento nella scuola primaria, con una media di 20,15 alunni per classe che collocano la regione al secondo posto in assoluto in Italia con 412.089 studenti distribuiti in 20.456 classi. Gli altri ordini scolastici fanno rilevare, invece una densità di studenti più bassa.

Nella scuola dell'infanzia la media lombarda è di 22,48 alunni per sezione (106.683 iscritti e 4.746 sezioni) contro i 22,72 della Liguria e i 22,49 della Toscana. Per la scuola media la densità è di 21,66 alunni per classe, alle spalle di Emilia Romagna (22,44) e Toscana (21,86). Per quanto riguarda, infine, gli istituti superiori si contano 386.862 studenti suddivisi in 17.155 classi con una media di 22,55 alunni per ogni aula, che collocano così la Lombardia dietro a Emilia Romagna (22,99) e Veneto (22,65).

“In tempo di Covid – afferma Roberto Grasso, director & general manager di Das – la necessità di rispettare le distanze di sicurezza nelle scuole, per contenere i contagi, ha aumentato notevolmente le responsabilità e i rischi per i dirigenti scolastici e per tutte le figure professionali che sono la colonna portante del sistema educativo, e che devono poter svolgere la propria attività con serenità, garantendo lo svolgimento delle lezioni in sicurezza”.

Ritorno a scuola per oltre 136mila alunni

Dal 7 gennaio scorso, dopo le vacanze di Natale, anche in Lombardia (e dunque a Brescia) sono tornati in classe gli alunni di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuole medie: in tutto sono più di 136mila i bambini e i ragazzi già tornati in classe. A questi mancano gli oltre 60mila studenti delle scuole superiori, che invece – come da ordinanza regionale – torneranno in aula, al 50%, il 25 gennaio prossimo.

“Presto atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all'attuale diffusione del Covid e condivise con il Comitato tecnico-scientifico lombardo – si legge nella nota diffusa dal Pirellone – Regione Lombardia ha assunto l'orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%”. Ad oggi sono poche, pochissime le regioni che hanno riaperto le scuole superiori lunedì 11 gennaio, come invece suggeriva l'ultima ordinanza del Ministero della Salute.