Missione compiuta: online i 640.000 nomi dei soldati del Risorgimento

Missione compiuta, e che missione: sono online dal 2 giugno scorso tutti i 640mila nomi dei combattenti italiani nelle campagne del Risorgimento, dal 1848 al 1870, trascritti e digitalizzati nell'ambito del Progetto Torelli promosso dalla Società di Solferino e San Martino. Sembrava un traguardo irraggiungibile quando venne lanciato, una sorta di “mission impossibile”: e invece, in soli tre anni rispetto ai cinque previsti, ha già visto la luce il risultato finale dell'ambizioso progetto.

Breve storia del Progetto Torelli

Iniziato nel novembre del 2018, come detto si è concluso con due anni in anticipo grazie alla partecipazione di oltre 300 tra studenti, insegnanti e volontari. Proprio gli studenti hanno trascritto i nomi come progetto di alternanza scuola-lavoro, oppure all'interno di programmi di formazione universitaria. Anche i loro nomi resteranno nella storia, a memoria imperitura: compaiono infatti accanto a quelli dei soldati del Risorgimento negli attestati disponibili online, ricreati digitalmente sul modello di quelli che la stessa Società di Solferino e San Martino rilasciava ai partecipanti della campagne risorgimentali.

I (grandi) numeri del Progetto

Per la cronaca, tutti i nomi sono liberamente consultabili sul portale del Progetto Torelli sul sito web della Società. Si tratta di un archivio digitale unico del suo genere, con centinaia di migliaia di nominativi di quanti presero parte alle battaglie. Qualche numero: ad oggi sono 638.861 i soldai trascritti, ma che supereranno i 640mila con successive integrazioni; oltre 9,290 milioni di caselle Excel compilate; 2.106 file presentati; 10.312 mail inviate; 280 tra soci, insegnanti e studenti partecipanti, di cui 253 solo questi ultimi; 10 enti e 7 comuni partners.

Tutti i nomi di chi ha partecipato

Infine, meritata, la citazione di tutti coloro che hanno contribuito alle trascrizioni del Progetto Torelli.

