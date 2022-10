Nidi Gratis: come ottenere il Bonus Nido 2022/2023

Regione Lombardia ha pubblicato l'avviso per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis (Bonus Nido) per l'anno 2022/2023: l'iniziativa esclude il pagamento della quota di retta mensile eccedente l'importo già rimborsabile dall'Inps pari a 272,72 euro. Sarà possibile fare domanda a partire dal 17 ottobre e fino a venerdì 11 novembre sul portale Bandi Online della Regione. "Questa misura, ormai consolidata e fondamentale anche in un periodo di crisi come quello attuale - fa sapere il consigliere regionale Floriano Massardi - ha l'obiettivo di contribuire ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati. Per il 2022/2023 le risorse sono complessivamente pari a 9 milioni di euro".

Chi può partecipare

Il soggetto destinatario della Misura è il genitore che presenta la domanda di adesione, compresi i genitori adottivi e affidatari. Alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare del genitore che presenta richiesta di adesione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

figli di età compresa tra 0 – 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o private autorizzate dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023, come da elenco che verrà approvato con decreto dirigenziale e pubblicato sul sito di Regione Lombardia e sul sito di Anci Lombardia. Si precisa che non si considerano iscritti i bambini in lista di attesa, in stato di pre-iscrizione o frequentanti le sezioni primavera.

indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore o uguale a 20mila euro.

retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a 272,72 euro.

Come fare domanda

Le domande possono essere presentate sul portale Bandi Online previa autenticazione con

Spid (Sistema pubblico di identità digitale);

Cns (Carta nazionale dei servizi) o Crs (Carta regionale dei servizi) e pin per la richiesta del codice;

Cie (Carta d'identità elettronica).

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a nidigratisfamiglie2223@regione.lombardia.it oppure contattare il numero unico 02 67653333 (attivo dal 10 ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedì a giovedì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di venerdì). Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiamare il numero verde: 800 131151 (sempre gratuito) oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it.