"Eureka! Funziona!": più di 700 alunni al lavoro per i giocattoli fai da te

Sono più di 700 gli alunni che hanno partecipato all'undicesima edizione di "Eureka! Funziona!", progetto di orientamento ed educazione all'imprenditorialità promosso da Federmeccanica, in accordo con il Miur, attraverso le territoriali di Confindustria e dedicati ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare. Le premiazioni si sono tenute il 10 maggio nella sede di Via Garzetta dell'Università Cattolica di Brescia.

I vincitori 2022/2023

In particolare, nell'edizione 2022/2023 sono stati 94 gli alunni che sono giunti alla finale territoriale, per un totale di 21 classi e 24 docenti coinvolti. Sono stati premiati:

Per le classi terze: VINCITORE – IC Passirano – Primaria Monterotondo (“La gru”)

Per le classi quarte: VINCITORE – IC Marcheno – Primaria Padre Fausti (“Lanciatopini”)

Per le classi quinte: VINCITORE – IC Bertolotti di Gavardo – Primaria Mons. Ferretti (“Cannon-Aria”)

I vincitori sono stati premiati con un kit di montaggio giochi, una "Guida Galattica alla STEM", oltre a una visita al Children’s Museum di Verona il prossimo 22 maggio per le classi terze e quarte, e la partecipazione all’Evento nazionale e stadi generali dell’Orientamento del prossimo 17 maggio a Frosinone (per le classi quinte). Una menzione speciale per l’originalità (Premio Pneumatica) è stato inoltre conferito al gioco “Esplosione d’Italia”, della classe terza dell’IC Gussago – Primaria Aldo Moro.

"Eureka! Funziona!"

Anche in questa edizione, "Eureka! Funziona!" si è svolta come una gara di costruzioni tecnologiche, in questo caso sul tema principale della Pneumatica, nella quale i bambini hanno avuto il compito di ideare, progettare e costruire un giocattolo a partire da un kit sulla meccanica fornito da Federmeccanica. Gli alunni partecipanti sono stati divisi in gruppo, in modo da avvicinarli al "saper fare", orientarli alla cultura tecnica e scientifica, promuovere la parità di genere e l'approccio multidisciplinare.

"Tanti piccoli geni all'opera: è questa l'immagine più bella di Eureka! Funziona! - commenta Elisa Torchiani, vicepresidente di Confindustria Brescia -, che si conferma un progetto riuscito e decisamente partecipato. Nel 2023 ho avuto il piacere di partecipare anche come giurata, toccando con mano la qualità altissima dei progetti proposti e la creatività dei tanti bambini che hanno partecipato".