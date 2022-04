Dote Scuola 2022: contributi fino a 1.500 euro per meriti scolastici

Ultimi giorni per presentare domanda per il bando “Dote Scuola – Merito” di Regione Lombardia, finalizzato a premiare gli studenti del secondo ciclo di istruzione e di formazione professionale che si sono distinti negli studi nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. Pubblicato a marzo, si potrà fare domanda fino a martedì 12 aprile compreso. “Con la Dote Merito – spiega il consigliere regionale Floriano Massardi – la Regione riconosce un buono da 500 euro agli studenti eccellenti (con la media del 9) del terzo e del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, e un buono da 1.500 euro per chi conclude il ciclo di studi con il massimo dei voti: 100 e lode all'esame di Stato, 100 agli esami di diploma dei percorsi di Istruzione e formazione professionale”.

Il bando Dote Scuola - Merito

Il bando “Dote Scuola – Merito”, in pratica, è un contributo per sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazione tecnologiche e strumenti per la didattica, ma anche spese di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore. La dotazione complessiva del bando è di 2 milioni di euro: i contributi saranno erogati fino all'esaurimento del plafond.

“La Dote Merito – continua il consigliere Massardi – rappresenta un sostegno concreto per famiglie e studenti in un periodo non facile: l'intento è quello di premiare il merito scolastico per completare al meglio i percorsi di studi”.

Chi può partecipare

Possono partecipare al bando gli studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dall'Isee, che abbiano conseguito i seguenti risultati nell'anno scolastico 2020/2021:

classi III e IV del sistema di istruzione: media finale pari o superiore a 9 (escluso il voto di Religione);

classi V del sistema di istruzione: valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato;

classi IV del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP): votazione di 100 agli esami di diploma professionale.

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata in autocertificazione e non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva. Esclusivamente in via telematica: sarà necessario accedere alla piattaforma regionale Bandi Online, con autenticazione tramite Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), Cns (Carta nazionale dei servizi) e Cie (Carta d'identità elettronica). La scadenza, come detto, è fissata allo scoccare delle ore 12 di martedì 12 aprile.

Per informazioni e segnalazioni relative al bando è possibile contattare l'ufficio Istruzione e diritto allo studio al numero 02 67650090 (lunedì – giovedì ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 16.30; venerdì ore 9.30 – 12.30) oppure via mail a dotescuola@regione.lombardia.it.