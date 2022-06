Dote Scuola 2022, nuovo bando: contributi fino a 500 euro per libri e strumenti didattici

Dote Scuola è il “programma” di Regione Lombardia che prevede contributi per sostenere economicamente il percorso educativo di studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni, residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o formazione professionale, per favorire la libera scelta dei percorsi educativi e contrastare l'abbandono scolastico. Il plafond per la stagione 2022/2023 è stato approvato a fine maggio: il primo bando disponibile è quello relativo al “materiale didattico”.

A chi è rivolto il bando

Domande aperte dal 7 giugno fino alle ore 12 del 12 luglio, sulla piattaforma regionale Bandi Online. Il bando mette a disposizione un buono da 200 a 500 euro per libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici. E' rivolto a studenti (entro 21 anni) residenti in Lombardia, frequentanti l'anno scolastico 2022/2023 di corsi a gestione ordinaria (istruzione o istruzione e formazione professionale) in scuole secondarie di primo e secondo grado (o 2021/2022 ultimo anno di scuola della secondaria di secondo grado), statali o paritarie, o istituzioni formative accreditate, in Lombardia o regioni confinanti con rientro quotidiano presso la residenza.

L'Isee massimo per fare richiesta è fissato in 15.748,78 euro.

I prodotti acquistabili

Questi i prodotti acquistabili con il bando per il materiale didattico.

Libri di testo

Ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole.

Dotazioni tecnologiche

Ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell'apprendimento e disabilità), strumenti per l'archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/DVD/CD-ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del materiale di consumo, ovvero cartucce, toner eccetera, carta.

Materiali per la didattica

Ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.

Beni e servizi di natura culturale

Ad esempio biglietti per mostre, musei, teatro.

Non sono acquistabili altri materiali di consumo, ad esempio cancelleria tra cui penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle.

Come fare domanda

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore a euro 15.748,78, richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 e in corso di validità al momento di presentazione della domanda. La domanda è da presentare in autocertificazione sulla piattaforma online Bandi Online, accedendo al sistema con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure utilizzando la Carta Nazionale o Regionale dei Servizi (CNS o CRS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), con PIN personale e lettore della Carta.

Il contributo è accreditato sulla CNS o CRS (o di un suo delegato), da utilizzare come strumento di pagamento tramite POS presso i negozi accreditati, previo inserimento del Codice Dote Scuola. Il Codice è inviato via e-mail da Edenred insieme all'elenco dei negozi accreditati (all'indirizzo indicato in fase di compilazione delle domande). Nei punti vendita non dotati di POS verranno richiesti il codice fiscale del Richiedente e due caratteri a caso del Codice Dote Scuola).

I richiedenti ricevono lo stesso Codice Dote Scuola per tutti i figli beneficiari. E' quindi possibile acquistare prodotti ammessi al contributo fino al raggiungimento della dote totale.