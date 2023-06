Un nuovo defibrillatore per la scuola primaria Marconi di Sant'Eufemia

Un defibrillatore per la scuola primaria Guglielmo Marconi di Sant'Eufemia (Istituto comprensivo Est 3 di Brescia): è stato donato pochi giorni fa all'istituto dalla banca Bcc Agrobresciano. Oltre allo strumento salvavita, in gergo tecnico un Dae (defibrillatore semiautomatico), la banca offrirà agli insegnanti anche il relativo corso di formazione, necessario per il corretto utilizzo dell'apparecchiatura e per la giusta preparazione per affrontare situazioni di eventuale emergenza.

Il nuovo defibrillatore

"Riteniamo fondamentale - fa sapere Angeluccio Prestini, presidente del Comitato soci e cultura di Bcc Agrobresciano - fornire alla scuola Marconi, come del resto sarebbe utile fare in qualsiasi luogo di aggregazione, un defibrillatore che correttamente usato può fare davvero la differenza e salvare vite. Consideriamo però altrettanto necessaria, anzi indispensabile, la formazione alla corretta identificazione dell'emergenza e all'uso dello strumento. Per questo abbiamo promosso il corso rivolto agli insegnanti".

Un impegno in salute

Bcc Agrobresciano da tempo rivolge particolare attenzione ai temi legati alla salute, alla prevenzione e alla cura di malattie o emergenze. Da tantissimi anni, infatti, la banca sostiene l'attività di Komen Italia dedicata alla prevenzione del tumore al senso, e supporta associazioni importanti e attive sul territorio come l'Avis. Non solo: sul fronte dei defibrillatori, solo qualche settimane fa Bcc Agrobresciano ha installato un apparecchio anche presso la propria sede centrale di Ghedi. Nel corso del 2022 è stato infine sostenuto il progetto "Le vie del cuore di Marco": nato grazie all'associazione di volontariato Marco Solfrini, ha visto la posa di vari defibrillatori in alcuni parchi cittadini di Brescia.