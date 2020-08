Coronavirus: in Lombardia test sierologici gratuiti per insegnanti e operatori

Partirà lunedì 24 agosto il programma di test sierologici (su base volontaria) per tutto il personale scolastico della Lombardia, docenti e non: fa parte della campagna per la ricerca di anticorpi da virus Sars-Cov2 sul personale scolastico delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado nell'intero territorio nazionale, come da disposizioni del Governo. In Lombardia tra docenti e non si contano ben 206.687 persone.

Lo annuncia l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che riferisce delle prime prenotazioni, circa 10mila in poche ore, la metà delle quali attraverso l'app Salutile. Lo screening gratuito, ricordiamo, è dunque rivolto a chi opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e negli istituti di formazione professionale.

“Abbiamo attivato tutte le nostre aziende sanitarie e gli Irccs pubblici, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – spiega Gallera – per garantire il massimo della tempestività e dell'efficienza, sia in fase di prenotazione che di effettuazione del test. La campagna rimarrà attiva fino al 5 settembre, con un eventuale prolungamento fino al 12, in base alle adesioni che si presenteranno”.

Come e dove effettuare il test

Sono previste due modalità di svolgimento del programma di screening: mediante il coinvolgimento dei medici di base che hanno aderito alla campagna (e che eseguiranno direttamente il test sierologico) e attraverso gli ambulatori dedicati sul territorio, messi a disposizioni dalla strutture pubbliche (Ats, Asst e Irccs) dove sarà possibile effettuare il test. In base alle linee guida ministeriali, la campagna di screening viene effettuata con test rapidi, con esito entro 15 minuti circa.

“Nel caso di esito negativo al test – continua Gallera – il cittadino non ha obblighi né adempimenti da rispettare. In caso di positività, invece, l'operatore scolastico dovrà essere sottoposto al tampone, che sarà effettuato di norma contestualmente alla comunicazione di positività e comunque entro le 48 ore successive. Lo stesso dovrà restare in isolamento fino alla comunicazione dell'esito del tampone”.

Come prenotare il test (gratuito)

Per concludere, queste sono le modalità di prenotazione del test. In caso di test presso il proprio medico di base, la prenotazione avverrà contattando direttamente il medico. In caso di test nei punti prelievo (anche per il territorio dell'Ats di Brescia) sono disponibili tre modalità di prenotazione: