"Cinema per le scuole": al via l'edizione 2020/2021

Prenderà il via da metà ottobre, con una proiezione speciale, per proseguire poi da novembre fino alla prossima primavera la XIV edizione di “Cinema per le scuole”, l'evento organizzato in collaborazione tra Nuovo Eden e Fondazione Brescia Musei, quest'anno con un'edizione completamente rinnovata per rispondere al meglio alle esigenze degli istituti scolastici e alla normativa sanitaria.

"Cinema per le scuole": il progetto

Il progetto si rivolge a tutte le scuole della provincia, di ogni ordine e grado: le proiezioni saranno in totale sicurezza, a tutela di studenti e docenti. L'offerta si articola in tre percorsi: “Storia del cinema”, un viaggio tra i grandi capolavori dal muto al cinema classico; “Per i più piccoli”, proposta interamente dedicata al pubblico dei giovanissimi a partire dalla scuola dell'infanzia; “Percorsi tematici” per rispondere al meglio alle esigenze di ogni gruppo classe con arte, storia, attualità e ambiente.

Sarà possibile vedere molti dei titoli proposti anche in streaming, per le classi che non potranno essere fisicamente in sala, e proiezioni on demand con titoli richiesti dagli stessi insegnanti. Le proiezioni si terranno al cinema Nuovo Eden, al Cinema sociale, alla Multisala Wiz e alla Multisala Oz, al costo di 3,50 o 4,50 euro. Per info e prenotazioni 030 29777833-34 oppure santagiulia@bresciamusei.com.

Il programma completo

Questo il programma completo dell'edizione 2020/2021

Proiezione speciale

Giovedì 15 ottobre Nuovo Eden ore 18 e ore 21 Il delitto Mattarella

Storia del cinema

Venerdì 6 novembre Nuovo Eden Bunuel – Nel labirinto delle tartarughe

Lunedì 15 marzo Nuovo Eden The Kid vs Sherlock Jr.

Giovedì 15 aprile Nuovo Eden La donna che visse due volte

Per i più piccoli

Venerdì 22 gennaio Nuovo Eden Gordon&Paddy e il mistero delle nocciole

Martedì 13 aprile Nuovo Eden Zog e Il topo brigante

Cinema e arte

On demand Nuovo Eden Una notte al Louvre: Leonardo da Vinci

On demand Nuovo Eden Emilio Vedova – Dalla parte del naufragio

Identità, lavoro e migrazioni

Giovedì 22 ottobre Nuovo Eden Sorry we missed you

Lunedì 16 novembre Nuovo Eden The Milky Way – Nessuno si salva da solo

Venerdì 11 dicembre Nuovo Eden Nour

Venerdì 26 febbraio Nuovo Eden Non odiare

Giovedì 6 maggio Nuovo Eden Girl

Ambiente e salute

Giovedì 14 gennaio Oz, Wiz o Sociale I am Greta

Martedì 9 marzo Nuovo Eden Il muro bianco e Cosa sarà

Martedì 20 aprile Nuovo Eden Magic Alps e A riveder le stelle

Storia e attualità