Strategie e strumenti di lead generation oggi: un corso per gli studenti dell'Einaudi di Chiari

Nel corso dei due appuntamenti, previsti per il 20 e il 26 gennaio 2023, gli studenti scopriranno in che modo il ruolo del cosiddetto “commerciale” nelle imprese abbia subito negli ultimi vent’anni un’evoluzione, legata all’avvento della tecnologia, che ha rivoluzionato il modo di cercare nuovi clienti, fidelizzarli e vendere i propri prodotti o servizi. Un processo rapido e inarrestabile, che si è ulteriormente rafforzato negli ultimi anni a causa della recente emergenza pandemica.

In particolare, dopo questa panoramica di come strategie e strumenti legati alla lead generation siano cambiati e stiano continuando a evolversi, i ragazzi si cimenteranno nell’ideazione di processi di generazione di contatti e di strategie per la creazione e il mantenimento delle relazioni con i clienti, basandosi sulle informazioni teoriche ricevute e sulla loro creatività. Un’occasione importante per avvicinare le imprese ai ragazzi, che hanno così la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e iniziare a comprendere le dinamiche che lo muovono.