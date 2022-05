Brescia: aperte le iscrizioni per i centri estivi per infanzia ed elementari

Sono aperte da qualche giorno le iscrizioni ai centri ricreativi estivi per i bambini delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria della città di Brescia. E' possibile iscrivere i bimbi fino al 15 maggio, esclusivamente online sul Portale servizi del Comune: possono presentare domanda di ammissione ai centri estivi i bambini che hanno frequentato l'asilo o le elementari nel 2021/2022. Orario previsto dalle 8 alle 17, in entrambi i casi è attivo il servizio mensa. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito web della Loggia.

I centri estivi per l'infanzia

Per quanto riguarda i centri ricreativi estivi per la scuola dell'infanzia, si prevedono quattro periodi: 2 settimane dal 4 al 15 luglio, 2 settimane dal 18 al 29 luglio, una settimana dall'1 al 5 agosto e un'altra settimana dal 22 al 26 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Alla quota d'iscrizione (5 euro per ogni settimana) andrà aggiunto il pagamento della retta settimanale, da un minimo di 20 euro per la fascia Isee fino a 2.900 euro a un massimo di 93 euro per Isee oltre 30mila euro e 135 euro per i non residenti.

Questi i posti disponibili per ciascuna scuola:

Abba, periodi 1 e 2: 100 posti di cui 8 con assistenza;

Don Bosco: 100 posti per i periodi 1 e 2 di cui 8 con assistenza, 75 per i periodi 3 e 4 di cui 6 con assistenza;

Rebuffone, periodi 1 e 2: 75 posti di cui 6 con assistenza;

Agosti, periodi 1 e 2: 75 posti di cui 6 con assistenza;

Trento: 100 posti per i periodi 1 e 2 di cui 8 con assistenza, 75 per i periodi 3 e 4 di cui 6 con assistenza. 10 posti riservati alle sezioni primavera Tadini e Piaget.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 030 2977645, 030 2977482, 030 2977310, 030 2977489, oppure scrivere una mail a iscrizioni.infanzia@comune.brescia.it. Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno 15 richieste.

I centri estivi per la primaria

I centri estivi per i bambini della scuola primaria saranno invece attivati per un totale di cinque periodi: 2 settimane dal 20 giugno all'1 luglio, dal 4 al 15 luglio, dal 18 al 29 luglio, una settimana dall'1 al 5 agosto e dal 22 al 26 agosto. I centri saranno operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Anche in questo caso alla quota d'iscrizione (5 euro per ogni settimana) andrà aggiunto il pagamento della retta settimanale, da un minimo di 20 euro per la fascia Isee fino a 2.900 euro a un massimo di 93 euro per Isee oltre 30mila euro e 135 euro per i non residenti.

Questi i posti disponibili per ciascuna scuola:

Collodi: 40 posti per i periodi 1, 2 e 3 di cui 3 con assistenza;

Melzi: 80 posti per i periodi 1, 2 e 3 di cui 6 con assistenza, 40 per i periodi 4 e 5 di cui 2 con assistenza;

Rinaldini: 80 posti per i periodi 1, 2 e 3 di cui 6 con assistenza, 60 per i periodi 4 e 5 di cui 4 con assistenza;

Rodari: 60 posti per periodi 1, 2 e 3 di cui 4 con assistenza, 40 per i periodi 4 e 5 di cui 3 con assistenza;

Ugolini: 60 posti per i periodi 1, 2 e 3 di cui 4 con assistenza;

Valdadige: 80 posti per i periodi 1, 2 e 3 di cui 6 con assistenza.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 030 2977630, 030 2978918, 030 2978907 oppure inviare una mail a pubblicaistruzione@comune.brescia.it. Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno 15 richieste.