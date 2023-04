"Generazione Tsunami": la Catullo di Desenzano andrà in onda sulla Rai

I ragazzi della scuola media Catullo di Desenzano del Garda saranno i protagonisti della puntata di "Generazione Tsunami" in onda sabato mattina su Rai 1, all'interno del programma "Uno Mattina in famiglia". La trasmissione vuole raccontare le esigenze emotive ed affettive, nonché le aspettative della generazione post-pandemia, chiamata appunto "Generazione Tsunami": le restrizioni vissute, insieme all'isolamento, hanno infatti condizionato fortemente la società e la crescita dei giovani, modificando abitudini, stili di vita e prospettive.

In tutto sono 24 gli studenti coinvolti nelle riprese, effettuate il 17 aprile scorso sul lungolago di Desenzano, allestito appositamente per le interviste. Gli studenti sono stati guidati dallo "psicologo della strada" Stefano Pieri, specializzato da più di 20 anni in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani: la regia è stata invece affidata ad Andrea Rispoli, figlio d'arte del grande Luciano.

La Generazione Tsunami e le gite scolastiche

In una bella giornata di primavera si è dialogato sul tema delle gite scolastiche, sviscerando tutte le possibili problematiche e sfaccettature dell'argomento: il tema scelto per questa puntata è infatti particolarmente sentito dai ragazzi di questa età che, per troppo tempo e proprio a causa della pandemia, non hanno potuto vivere appieno la mitica esperienza delle gite scolastiche.

La trasmissione, come detto, andrà in onda sabato 29 aprile dalle ore 10 su Rai 1. "La collaborazione tra l'Istituto comprensivo 1 di Desenzano, l'amministrazione comunale e la Rai - fanno sapere dalla Catullo - e ancora l'umorismo dei ragazzi, l'esperienza degli autori, il panorama del lago (e le barche) sono gli ingredienti che hanno reso questo momento particolarmente emozionante".