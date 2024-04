Il viaggio durerà poco meno di una settimana: più di 100 chilometri, sulla direttrice del Cammino di Santiago de Compostela, senza mai toccare smartphone o device digitali se non per pochi minuti la sera, giusto il tempo di salutare la famiglia, i propri cari, forse una capatina sui social e nulla più: è questa la “mission” del progetto promosso dall'Istituto d'istruzione superiore Capirola, con sedi a Leno e Ghedi, e che il prossimo settembre coinvolgerà tra i 20 e i 25 ragazzi, tra gli studenti che hanno già dato la loro disponibilità a partecipare.

Il Cammino di Santiago

“Il Cammino di Santiago è un'antica via di pellegrinaggio che ha come meta la cattedrale di Santiago de Compostela – si legge nella circolare, firmata dal dirigente scolastico Gianmarco Martelloni, che poche settimane fa annunciava il progetto –: viene percorso fin dagli inizi del IX secolo d.C. ed è uno dei pellegrinaggi più importanti al mondo. Non solo per fedeli e religiosi: il Cammino è diventato un percorso spirituale in senso molto più ampio, alcuni partono per vivere un'avventura, altri per ritrovare la propria strada, altri ancora per dimenticare la quotidianità e dedicarsi a se stessi”.

I dettagli del progetto

I ragazzi coinvolti: “Il nostro istituto – continua il preside – propone a un gruppo di 20/25 studenti di vivere questa esperienza unica, alla fine di settembre, optando per il cammino inglese. Si partirà da La Coruña per percorrere circa 74 km, ripartiti in quattro tappe. A queste se ne aggiungerà una quinta, di circa 30 km, da Finisterre a Muxia, lungo la costa atlantica”. Niente smartphone: “L'esperienza avrà anche la finalità di ridurre la dipendenza dalla tecnologia sempre più invasiva nelle nostre vie. Per questo motivo, l'uso del cellulare sarà strettamente contingentato e limitato a un breve intervallo serale”. Il viaggio è programmato dal 25 settembre al 2 ottobre e coinvolgerà gli studenti delle classi seconde, terze e quarte delle sedi di Leno e Ghedi. I docenti referenti sono Maria Lisa Bettinzoli e Marco Lambruschi.