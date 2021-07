Conto alla rovescia: ecco quando si tornerà a scuola per l'anno 2021/2022

Nel pieno dell'estate è già scattato il conto alla rovescia: quando torneranno a scuola i bambini e i ragazzi bresciani? La Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale hanno confermato l'inizio dell'anno scolastico per il 13 settembre 2021, e la sua conclusione per l'8 giugno 2022. Il Pirellone prevede inoltre che gli istituti scolastici e i centri di formazione professionale possano comunque stabilire, in accordo con gli enti locali, la sospensione delle lezioni per un massimo di ulteriori tre giorni, in aggiunta alle consuete vacanze natalizie e pasquali.

Obiettivo didattica in presenza

Riflettori puntati, inevitabilmente, sulla pandemia da coronavirus. In tal senso il Ministero dell'Istruzione ha diffuso una nota in cui si ribadisce che “l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico”. Questo perché è ormai necessario “riuscire a ricostruire le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni”.

Tra gli obiettivi prioritari c'è anche la massima estensione della copertura vaccinale. “A parere del Cts – scrive ancora il Ministero – il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale dello scuola, docente e non docente, come pure degli studenti a partire dai 12 anni, rappresenta lo strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza delle attività”. E ancora: “In particolare, appare eticamente doverosa la vaccinazione del personale scolastico”.

Tutte le vacanze dell'anno scolastico

Lo sappiamo bene: non appena tornati sui banchi, in molti avranno già la testa alle prime vacanze. Ma quali sono le date in cui la scuola rimarrà chiusa? Le più lunghe: le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali dal 14 al 19 aprile.

Nel mezzo ci saranno alcuni classici giorni festivi, a cui si potrebbero aggiungere i ponti. Nel dettaglio: