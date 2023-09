Tutti a scuola, bentornati: martedì 12 settembre è suonata la campanella per oltre 150mila studenti bresciani. Rispetto allo scorso anno si contano tra i 2 e i 3mila iscritti in meno, quasi 8mila rispetto a 6 anni fa: è l'effetto (inesorabile) del cosiddetto “inverno demografico”, che tradotto significa invecchiamento della popolazione e sempre meno figli (ormai non basta più nemmeno lo sprint dato dall'immigrazione). All'appello mancherebbero anche un centinaio di insegnanti e altrettante figure per quanto riguarda il personale Ata, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di istituti e scuole.

Il mondo scolastico bresciano abbraccia in tutto circa 714 istituti, di cui 370 scuole dell'infanzia, 128 scuole elementari, 126 scuole medie (secondarie di primo grado), 58 scuole superiori (secondarie di secondo grado), 28 istituzioni formative, 3 centri provinciali di istruzione per adulti. I soli istituti comprensivi statali sono 143, ma ciascuno di questi accoglie più plessi scolastici: il totale si avvicina a quota 500.

Il calendario scolastico

Questo il calendario scolastico 2023/2024 come reso noto dalla Regione e valevole anche per la provincia di Brescia. L'avvio delle lezioni è già scattato il 5 settembre scorso per gli asili (le scuole dell'infanzia) e invece ha preso il via il 12 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le lezioni termineranno l'8 giugno 2024 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, il 29 giugno 2024 per le scuole dell'infanzia.

Festività e vacanze

Questi i periodi di festività e i tradizionali periodi di vacanza: ricordiamo che le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, potranno disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto (già comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni). Alle festività in elenco si aggiungono le feste per i santi patroni, diverse per ciascun Comune.

Festività e vacanze: