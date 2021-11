Buono Scuola: contributi fino a 2mila euro per le famiglie lombarde

Nell'ambito delle agevolazioni prevista dalla Dote Scuola di Regione Lombardia, è operativo da pochi giorni anche il Buono Scuola, ovvero un contributo per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione o frequenza. Il bonus è destinato agli studenti residenti in Lombardia, purché abbiano meno di 21 anni, ed è parametrato alla fascia Isee (l'Indicatore della situazione economica equivalente) della famiglia, che deve essere minore o uguale a 40mila euro, e all'ordine e grado di scuola, che siano primarie (le elementari) o secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori).

Buono Scuola: come presentare domanda

Il bando è aperto dal 17 novembre e lo sarà fino allo scoccare delle 12 del prossimo 21 dicembre: le domande vanno presentate sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia, accedendo tramite Spied, Cie o Cnr-Cns. Possono farne richiesta sia i genitori, ne basta uno, che i soggetti rappresentanti dello studente ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera I della Legge 149 del 2001, che lo studente stesso se già maggiorenne.

La domanda va presentata con autocertificazione, dunque non è richiesta documentazione. L'erogazione del contributo è prevista entro il 20 aprile 2022: si va da un minimo di 300 a un massimo di 2mila euro per studente. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del portale web di Regione Lombardia.

Quanto costa la scuola: fino a 12mila euro

“Dal punto di vista economico – ricorda il consigliere regionale Floriano Massardi – l'intero percorso scolastico costa in media 12mila euro per figlio, considerando solo la spesa per libri, materiale didattico e corredo. Il ciclo delle elementari prevede un esborso medio di 1.100 euro, le medie 1.200 euro e le superiori ben 2.000 euro. Con il contributo del Buono Scuola le famiglie lombarde, vera spina dorsale del Paese, possono tornare a respirare e reinvestire”.