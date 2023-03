Cfp Zanardelli: inaugurato il primo Stem Lab della provincia di Brescia

È ufficialmente aperto il primo Stem Lab della provincia di Brescia, il nuovo laboratorio del Cfp Zanardelli nato per avvicinare ragazzi e ragazze alla cultura scientifica e tecnologica. L'acronimo Stem, ricordiamo, significa Science, Technology, Engineering e Mathematics e dunque si riferisce nello specifico allo studio di queste discipline. Durante l'inaugurazione - avvenuta martedì mattina nella sede di Via Fausto Gamba - alcuni studenti del Cfp hanno dato un assaggio dell'offerta formativa e delle attività previste nello spazio.

Tra queste: le opportunità date dalla microscopia digitale per osservare oggetti, tessuti e immagini; la possibilità di realizzare robot modulari per imparare a programmare; soluzioni creative legate al tinkering (attività pratica) e all'elettronica educativa per imparare la geometria e la matematica. Attraverso il nuovo Stem Lab di Brescia, per ragazzi e ragazze sarà possibile svolgere attività guidate da un educatore scientifico o un animatore digitale, ricorrere all’utilizzo di strumentazioni scientifiche per l’osservazione e la comprensione di fenomeni fisici, curare la progettazione e creazione di oggetti nonché l’esplorazione di materiali, apprendere attraverso sfide ed enigmi con un atteggiamento cooperativo.

Il nuovo Stem Lab del Cfp Zanardelli

Lo Stem Lab del Cfp Zanardelli è strutturato per comprendere 4 aree tematiche:

Coding e robotica. Attraverso attività con giochi interattivi, kit didattici e software, ragazze e ragazzi potranno essere avviati alla programmazione informatica e alla costruzione di robot attraverso l’immaginazione e il collegamento di idee. La strumentazione a disposizione per le attività educative comprende Robo wunderkind, Lego mindstorm, Makey Makey, tablet e pc, software e siti dedicati.

Smart learning. Potranno essere svolte attività sperimentali di osservazione, misurazione, separazione e creazione di semplici preparati a sostegno della didattica delle materie scientifiche, con l’utilizzo di strumentazione idonea che comprende microscopi digitali, microcopio ottico, microscopio stereoscopico, termometri, bilance analitiche, piani luminosi, vetreria.

Tinkering. Ragazzi e ragazze potranno “armeggiare, adoperarsi, darsi da fare”, smanettare per costruire o decomporre oggetti, progettare macchine che si muovono, volano, disegnano, galleggiano, per esplorare materiali o elementi meccanici, creare artefatti originali o reazioni a catena, utilizzando materiale di recupero, attraverso la strumentazione a disposizione per le attività educative che comprende le "piste verticali" e la materioteca.

Elettronica educativa. Realizzata attraverso l’attività di progettazione e realizzazione di sistemi e apparati hardware in grado di elaborare grandezze fisiche sotto forma di segnali contenenti informazione, attraverso kit sviluppati appositamente per la scuola; la strumentazione a disposizione per le attività educative comprende LittleBits e Makey Makey.

A chi si rivolge il nuovo Stem Lab

Il nuovo Stem Lab si basa inoltre sul "learning by doing", ovvero imparare attraverso il fare, e sul "cooperative learning", specifica metodologia di insegnamento con la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente. Lo Stem Lab è rivolto a studenti e insegnanti di tutte le sedi del Cpf, a tutte le classi delle scuole elementari e medie del territorio bresciano, agli adolescenti, famiglie, insegnanti ed educatori. Tutte le informazioni sulla pagina dedicata del portale web del Cfp Zanardelli.