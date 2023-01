L'istituto Sraffa sarà la prima scuola superiore di Brescia (città) con la settimana corta

L'istituto Piero Sraffa sarà la prima scuola superiore di Brescia (città) a proporre la settimana corta, ovvero lezioni con orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.25, e non più dal lunedì al sabato. La novità è stata annunciata ormai da qualche settimana: il nuovo orario sarà operativo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, con unità didattiche giornaliere da 55 minuti a cominciare dalle 8 (poi alle 8.55, alle 9.50, alle 10.45 e così via) con un ipotetico coffe break dopo le prime tre ore di lezione e un lunch break (tempo da definire) dopo le prime cinque.

La settimana corta

"La società è cambiata - fa sapere l'istituto Sraffa in una nota - così come i nostri ragazzi sono differenti dagli studenti delle generazioni passate. Sono nativi digitali, hanno competenze diverse e possiedono talenti differenti da riconoscere e valorizzare. Il nostro istituto affronterà senza timori questa sfida e intende colmare quel divario sempre più forte tra scuola, società, nuovi stili di apprendimento e mondo del lavoro in continua evoluzione".

La settimana corta: "E' una sfida che affrontiamo con serena fiducia, convinti della necessità di superare un'idea di scuola ormai poco efficace, basata su metodologie trasmissive e frontali. Sterziamo con vigore, invece, verso una nuova scuola, dove gli studenti 'apprendono facendo' attraverso esperienze in laboratorio, analisi e risoluzione di problemi, lavoro cooperativo per progetti".

Il nuovo orario

Il nuovo orario: "E' il risultato di un proficuo confronto con tutte le componenti della comunità scolastica e di una continua revisione della proposta che ha tenuto conto delle diverse osservazioni emerse in questi mesi". La preoccupazione principale riguarda i trasporti: "Al fine di trovare soluzioni a possibili disagi legati alla nuova organizzazione orario, è stata istituita la figura del Mobility Manager, un docente esperto incaricato di analizzare le criticità e, anche interloquendo con le aziende di trasporti e gli enti locali, ricercare possibili soluzioni. Siamo una scuola attenta e valuteremo ognuno dei casi segnalati".

Al di là dell'orario della settimana corta, l'istituto Sraffa promuoverà la scuola aperta anche il pomeriggio, offrendo a tutti la possibilità di rimanere in istituto oltre il termine delle lezioni. Lo Sraffa, ricordiamo, propone tre macro-indirizzi di studio: indirizzo professionale Sanità e Assistenza sociale, indirizzo professionale per i Servizi commerciali, indirizzo Tecnico. La sede principale è situata in Via Daniele Comboni, una traversa di Viale Venezia: la succursale è in Piazzetta Santi Francesco e Chiara, nel quartiere Valotti.