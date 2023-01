"Ti racconto la mia città": il progetto delle scuole per Bergamo Brescia 2023

Sulla spinta dello slogan “Crescere insieme” del progetto Bergamo Brescia 2023, l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia ha attivato un progetto complesso dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado - intitolato "Ti racconto la mia città" - per promuovere e valorizzare il territorio, svelando i tesori del patrimonio bresciano (storico, artistico, culturale e naturalistico, etc.). L’iniziativa prevede l’elaborazione da parte degli alunni, guidati dai docenti, di diverso materiale, dopo visite in città e lavori in classe, che confluirà in un testo. Sono inoltre previste visite guidate per classi bergamasche alla città di Brescia. Altro materiale sarà ideato dalle scuole anche in collaborazione con le classi di Bergamo.

Il progetto

Sono state avviate forme di cooperazione sistematica tra le diverse istituzioni e le diverse scuole delle due città. Hanno aderito al progetto 10 istituti comprensivi cittadini con 44 classi che stanno visitando luoghi di interesse e che stanno lavorando sia all’elaborazione del testo, sia che alla preparazione dei percorsi di visita per gli amici bergamaschi.

L’elaborato (che al momento rimane ancora una sorpresa) sarà il risultato dei lavori di tutte le classi, dopo una lunga e laboriosa preparazione (visite, laboratori, studio, incontri, collaborazione con le classi bergamasche e altro). Durante i vari percorsi cittadini cinque personaggi storici bresciani - c'è anche la Vittoria Alata -a illustreranno i luoghi della città. Le classi stanno preparando cinque percorsi diversi per raccontare tutto agli studenti che tra marzo e maggio trascorreranno insieme ai nostri bambini una giornata bresciana.

Le collaborazioni

Al progetto hanno collaborato i settori Cultura, Musei e Biblioteche, Edilizia Monumentale e Verde e Parchi e alcuni enti bresciani che hanno accettato di collaborare con il Comune di Brescia: Brescia Musei, Ambiente Parco, Laba Libera Accademia di Belle Arti, Laura Forcella, Marta Bertoletti, Matteo Prati e Giovanna Zenti. Anche le scuole bergamasche hanno ideato un progetto speculare: gli alunni di queste 44 classi avranno la possibilità di passare una giornata a Bergamo e godere delle sue bellezze. Il progetto intende inoltre prolungare l'esperienza oltre il 2023, coinvolgendo anche altre città.